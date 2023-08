Kumulacja w Lotto rozbita. Wiemy, gdzie padło ponad 5,4 mln zł

Wyniki losowania Lotto z 29 sierpnia to: 5, 16, 19, 21, 22, 32. Oprócz "szóstki" wartej dokładnie 5 425 833,70 zł, we wtorek padło 45 wygranych drugiego stopnia (5686,60 zł), 2537 wygranych trzeciego stopnia (140,70 zł) oraz 49105 wygranych czwartego stopnia (24,00 zł). Żaden z graczy nie trafił głównej wygranej w Lotto Plus.

Konopiska: trafiono ponad 5,4 mln zł w Lotto

Jak informuje Totalizator Sportowy, zwycięski zakład Lotto został zawarty na chybił trafił. "Szóstka" padła w kolekturze przy ulicy Opolskiej 174 w Konopiskach w województwie śląskim, w południowej części powiatu częstochowskiego. Jest to pierwsza główna wygrana w Lotto w tej miejscowości.

W sierpniu 2023 roku do tej pory trafiono pięć "szóstek" – jedną w Lotto Plus i cztery w Lotto. Łącznie w całej Polsce jest obecnie 1525 Lottomilionerów. Kolejna szansa na zgarnięcie wielkich pieniędzy już w najbliższy czwartek (31.08) – do wygrania są 2 mln zł w Lotto, a po dopłaceniu złotówki do zakładu także 1 mln zł w Lotto Plus. Ponadto rośnie kumulacja w Eurojackpot, w którym już w ten piątek (1.09) będzie można wygrać 130 mln zł.