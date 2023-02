„Kup teraz” nie oznacza zakupu. UOKiK: Amazon odpowie za wprowadzenie klientów w błąd

Amazon podpadł UOKiK. Znana platforma sprzedażowa miała stosować praktyki, które naruszają zbiorowe interesy konsumentów. Klienci zaskakiwani byli informacją, że złożenie zamówienia i otrzymanie jego potwierdzenia w serwisie Amazon.pl nie było równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży.

„Spółka uważa, że nie jest zobowiązana do dostarczenia towaru i może decydować o realizacji lub anulowaniu transakcji. Dla Amazona wiążąca jest dopiero informacja o faktycznej wysyłce i to, według przedsiębiorcy, stanowi właściwy moment zakupu towaru” – podał w komunikacie urząd.

Takie warunki sprzedaży opisane są na platformie w niewidocznym miejscu – uznał urząd. Szara czcionka na białym tle na samym dole strony nie rzuca się w oczy konsumentom.

To, co rzeczywiście przyciąga uwagę konsumentów, to kojarzące się z zakupem i zawarciem umowy, wyróżnione jaskrawym kolorem przyciski „Kup teraz” (na stronie produktu) lub „Przejdź do finalizacji zakupu” (po dodaniu do koszyka). W ocenie Prezesa Urzędu takie sformułowania mogą sugerować, że zamawiając, produkt dokonywany jest jego zakup, a do transakcji dochodzi od razu z chwilą zapłaty za towar

UOKiK