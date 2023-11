Kwartalna waloryzacja emerytur w ZUS. Interwencja Rzecznika Praw Obywatelskich

Emerytury przyznawane w czerwcu były znacznie niższe, niż przyznawane w lipcu. Problemem był brak kwartalnej waloryzacji zgromadzonego kapitału. Świadczenie wyliczane jest poprzez podzielenie zwaloryzowanej sumy odprowadzonych składek przez średni pozostały czas życia. Waloryzacja kwartalna zwiększała kwotę kapitału, co oznaczało otrzymane wyższej emerytury. Przepisy poprawiono w 2020 roku, ale nie zdecydowano się na nadanie im mocy wstecznej. Oznaczało to, że osoby, które przeszły na emeryturę wcześniej, miały nie dostać podwyżki ani wyrównania. Część seniorów zgłaszała, że nie została należycie poinformowana o problemie – skargi trafiły do RPO.

Kwartalna waloryzacja kapitału w ZUS. RPO zabrał głos

Trybunał Konstytucyjny uznał, że sposób waloryzacji emerytur dla osób, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009-2019 był niekonstytucyjny. Niewykluczone, że pokrzywdzeni przez system emeryci otrzymają wyrównania, na które nowy rząd będzie musiał znaleźć pieniądze.

Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych określa w art. 25a, że w przypadku ustalania wysokości emerytury:

w pierwszym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za trzeci kwartał poprzedniego roku

w drugim kwartale danego roku – ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za czwarty kwartał poprzedniego roku

w trzecim kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za pierwszy kwartał danego roku

w czwartym kwartale danego roku - ostatniej kwartalnej waloryzacji składek dokonuje się za drugi kwartał danego roku

- Z kierowanych do Rzecznika Praw Obywatelskich skarg wynikało, że nie wszyscy ubezpieczeni mieli świadomość konsekwencji złożenia wniosku o emeryturę w czerwcu. Nie uzyskiwali oni ze strony organu rentowego pełnych informacji w sprawie możliwości wstrzymania się ze złożeniem wniosku, wycofania już złożonego wniosku do czasu uprawomocnia się decyzji organu rentowego – poinformował RPO.

- Zwracaliśmy uwagę na ten temat od kilku lat. Dzięki naszej inicjatywie od 2020 roku udało się wyeliminować ten problem. Wprowadzono rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku przyznawania emerytury w czerwcu jej wysokość ustala się analogicznie jak w maju, o ile takie rozwiązanie jest korzystniejsze dla ubezpieczonego – podkreślił Paweł Żebrowski, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedstawiciel ZUS dodał, że w urzędach doradzano ubezpieczonym, aby, jeśli to możliwe, nie przechodzili na emeryturę w czerwcu, lecz poczekali przynajmniej do lipca. - Nasze działania przynosiły efekty, ponieważ udało się znacznie ograniczyć skalę przechodzenia na emeryturę w tym miesiącu. Na przykład w latach 2018–2019 liczba osób, które przeszły na emeryturę w czerwcu, stanowiła ok. 1 proc. ogółu przyznanych w danym roku emerytur – dodał rzecznik.

ZUS przekazał po wydaniu przez TK wyroku w sprawie emerytur czerwcowych, że koszt przeliczenia świadczeń osobom, które przechodziły na emeryturę w czerwcu w latach 2009–2019, wyniósłby ok. 260–280 mln zł rocznie. Z kolei koszt wyrównań może wynieść nawet ok. 1,6 mld zł. Takie rekompensaty może otrzymać 97,3 tys. osób.

Źródło: Radio ZET/RPO/TK/ZUS/Super Express