Laptopy dla uczniów ze środków KPO. Rząd: przyspieszenie o 2 lata „bez związku z wyborami”

Krajowy Plan Odbudowy wciąż czeka na spełnienie wszystkich kamieni milowych, do których zobowiązał się rząd. Ustawa wprowadzająca zmiany w Sądzie Najwyższym, która miała według polityków PiS rozstrzygnąć kwestię zarzucanego Polsce łamania praworządności, została jednak skierowana przez prezydenta Dudę do Trybunału Konstytucyjnego. Prawnicy alarmowali wcześniej, że przygotowane przez Prawo i Sprawiedliwość prawo jawnie łamało zapisy polskiej ustawy zasadniczej. Oznacza to, że na pieniądze od Unii Europejskiej będziemy musieli jeszcze poczekać. Rząd tymczasem już dzieli skórę na niedźwiedziu – w programie „Newsroom” Wirtualnej Polski Janusz Cieszyński zadeklarował, że laptopy, które mają dostać uczniowie czwartych klas szkół podstawowych jeszcze w tym roku mają być finansowane właśnie z KPO.

Laptopy dla uczniów finansowane z KPO. „Nauczyciele też dostaną”

- Laptopy dla wszystkich uczniów klas czwartych to nie jest prezent wyborczy. Dajemy ten sprzęt po to, by wprowadzić do szkół nowe technologie. Program będzie obowiązywał nie tylko w tym roku, ale także w każdym kolejnym - powiedział w programie „Newsroom” WP Janusz Cieszyński, pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa, sekretarz stanu w KPRM.

Według zapowiedzi, komputery mają być przekazane za darmo we wrześniu 2023 roku, a więc bezpośrednio przed wyborami. Bezpośrednio po ogłoszeniu programu pojawiły się więc zarzuty, że PiS szykuje dodatkową „kiełbasę wyborczą”. Cieszyński zapewnił, że zbieżność dat jest czysto przypadkowa.

- Rząd szykuje ustawę, która zagwarantuje co rok każdemu uczniowi czwartej klasy sprzęt komputerowy. W tym roku jesienią po raz pierwszy rozdamy laptopy. Termin nie jest związany z wyborami, a tym, co jest zapisane w KPO i wynika z procedur przetargowych. To jest duże zamówienie, dlatego konieczne były konsultacje – stwierdził polityk. Przyznał przy tym jednak, że program przyspieszono o 2 lata w stosunku do tego, co jest zapisane we wciąż zawieszonym Krajowym Planie Odbudowy.

- W KPO jest zapisany zakup 730 000 komputerów dla szkół, termin realizacji został wyznaczony na trzeci kwartał 2025 roku. Przyspieszamy, bo to jest dobry program. Nauczyciele także dostaną laptopy. Będzie dla nich 465 000 komputerów. Kryteria dystrybucji leżą w kompetencji resortu edukacji, my mamy ten sprzęt dostarczyć. Jesienią na pewno sprzęt trafi do uczniów. O tym, czy uda się zakupić laptopy także dla nauczycieli, zdecyduje harmonogram postępowań przetargowych. Ustawa będzie do końca tego kwartału - zapowiedział minister.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska