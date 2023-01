Łatwy sposób na 200 zł do emerytury. Ale trzeba świadków

Emerytury w Polsce są zbyt niskie, a będzie tylko gorzej – dzisiejsi seniorzy w porównaniu do osób, które na emeryturę przejdą za 20-30 lat, to prawdziwi bogacze. Część pobierających dziś świadczenia może w prosty i szybki sposób załatwić sobie otrzymywanie dodatkowych 200 zł miesięcznie. Sztuka ta uda się jednak tylko wybrańcom, którzy na dodatek będą musieli przedłożyć zeznania świadków potwierdzających spełnianie warunków postawionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

200 zł dodatku do emerytury. Dla kogo pieniądze z MSWiA?

Stopa zastąpienia, czyli stosunek otrzymywanego świadczenia do wysokości ostatniej pensji, będzie w Polsce w najbliższych latach drastycznie spadał. Obecni beneficjenci mogą liczyć na wypłaty w wysokości 50 procent wynagrodzenia, za 20-30 lat będzie to już tylko 20 procent. Do świadczenia wydawanego przez ZUS warto więc dorzucić dodatkowe środki, i dobrze jest zacząć to robić jak najszybciej – poradził dr Tomasz Lasocki w podcaście „Biznes. Między wierszami”. Ekspert wyliczył, ile do przyszłej emerytury będą mogły dodać nam oszczędności z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

MSWiA zobowiązało się do wypłacania dodatku do emerytury seniorom, którzy wcześniej przez 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety) służyli czynnie w Ochotniczej Straży Pożarnej, Górskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym lub Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym.

Wniosek o przyznaniu dodatku do emerytury należy kierować do miejskiego lub powiatowego komendanta straży pożarnej. Niezbędne będzie okazanie dokumentów potwierdzających branie udziału w akcjach ratunkowych, w tym oświadczeń lub zeznań świadków, którzy potwierdzą, że nieśliśmy pomoc.

Żeby otrzymać dodatkowe 200 zł od emerytury wystarczy, że w działaniach OSP, GOPR czy TOPR braliśmy udział raz w roku, przy osiągnięciu wymaganego przez MSWiA okresu minimalnego.

Dodatkowe świadczenie ma być waloryzowane na takich samych zasadach, jak emerytury z ZUS. W 2023 roku powinny więc wzrosnąć o około 15 procent.

RadioZET.pl/buzz.gazeta.pl