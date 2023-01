Legitymacja emeryta tylko na telefon. Nowe przepisy już obowiązują

ZUS poinformował o e-legitymacjach dla seniorów. Dokument w wersji elektronicznej można pobrać po wcześniejszym zalogowaniu się do bezpłatnej aplikacji mObywatel. Urząd dodał, że nowi emeryci dostaną wyłącznie elektroniczne dokumenty. Pozostali seniorzy mogą korzystać z obu wersji legitymacji.

mLegitymacja dla seniorów

„ZUS rozstaje się z plastikową wersją legitymacji wydawanych po przyznaniu emerytury. Każdej osobie, która ma już przyznaną emeryturę lub rentę i wcześniej posługiwała się legitymacją w formie plastikowej karty identyfikacyjnej (przed 1 stycznia 2023 r.), zostanie automatycznie udostępniona także legitymacja w wersji elektronicznej” – podał urząd.

- Te osoby mogą korzystać z obu wersji dokumentu – i tradycyjnej, i elektronicznej. Nowi emeryci dostaną legitymację tylko w wersji elektronicznej – wyjaśniła Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku.

Jak podał urząd, z mLegitymacji można skorzystać na własnym telefonie po zalogowaniu się do mObywatel. W aplikacji wystarczy wybrać opcję „Dodaj dokument” i na wyświetlonej liście dokumentów wskazać „Legitymacja emeryta-rencisty”. Rzeczniczka przypomniała, że w niezaktualizowanej wersji aplikacji mObywatel legitymacja może nie być widoczna. - To oznacza, że należy zaktualizować aplikację mObywatel – wyjaśniła.

fot. ZUS

Co daje taka legitymacja? Zarówno elektroniczny, jak i tradycyjny dokument upoważnia np. do zniżek na bilety w komunikacji miejskiej. Choć, co do zasady, przyszli emeryci otrzymają legitymację w wersji elektronicznej, to urząd i tak będzie mógł wydać chętnym tradycyjny, plastikowy dokument.

- Jeżeli ktoś bardzo będzie chciał dostać od nas legitymację w formie plastikowej karty – może ją uzyskać po złożeniu do nas wniosku na formularzu ERL - mówiła Kowalska-Matis.