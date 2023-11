Lepiej zatankować jak najszybciej. Ceny paliw „nadrabiają zaległości”

Benzyna bezołowiowa 95 podrożała przez tydzień o 37 groszy, do średnio 6,47 zł/l, a diesel o 32 grosze, do średnio 6,46 zł/l – podał e-petrol. To nie koniec wyścigu na szczyt – Reflex podał, że ceny benzyny w przyszłym tygodniu mogą wzrosnąć do średnio 6,60 zł/l, a oleju napędowego do 6,75 zł/l. każdy dzień opóźnienia w tankowaniu oznaczać więc będzie wyższe koszty.