Leszczyna: te papierosy to plaga. Ministerstwo szykuje zakaz sprzedaży

Jednorazowe e-papierosy stały się hitem sprzedażowym w Polsce. W 2023 roku sprzedano ich 100 mln sztuk – 3 razy więcej niż rok wcześniej. Największą popularnością cieszą się wśród najmłodszych, często niepełnoletnich. Szefowa Ministerstwa Zdrowia zapowiedziała, że będzie walczyła o wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych produktów.

Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów. Zapowiedź MZ

Izabela Leszczyna odniosła się podczas rozmowy do pytania słuchacza, który chciał się dowiedzieć, „dlaczego rząd ucieka przed zdecydowaną reakcją, czyli przed zakazem sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych?"

- Nie uciekamy przed reakcją. Te papierosy to rzeczywiście plaga i będziemy chronić szczególnie młodych ludzi. W Ministerstwie Zdrowia, z Departamentem Zdrowia Publicznego i Lecznictwa rozpoczynamy właśnie prace nad tym, w porozumieniu z Ministerstwem Finansów – przekazała Leszczyna. - Ja chciałabym zakazać sprzedaży takich papierosów. (…) Będę o to występować i prosić, by się z moim punktem widzenia zgodziła – powiedziała szefowa MZ.

Wiceszef MZ Wojciech Konieczny powiedział wcześniej Radiu ZET, że on sam jest za „całkowitym zakazem sprzedaży takich używek”. Z rynku, jak dodał Konieczny, wycofane powinny zostać także automaty, które sprzedają e-papierosy, ponieważ nie są one w stanie dokładnie zweryfikować wieku kupującego. Dzięki temu jednorazowe e-papierosy trafiały w ręce niepełnoletnich.

Jak dokładnie będą wyglądać zmiany w przepisach i czy całkowity zakaz rzeczywiście zostanie wprowadzony przekonamy się za maksymalnie pół roku. To wtedy ma zostać przygotowane stanowisko rządu. Do przeprowadzenia takich zmian potrzebna będzie zgoda Komisji Europejskiej.

Pod koniec stycznia br. brytyjski rząd zapowiedział wprowadzenie zakazu sprzedaży jednorazowych papierosów elektronicznych, co ma zatrzymać ich rosnące używanie przez dzieci. Wprowadzone zostaną też nowe przepisy, mające na celu zapobieganie ich sprzedaży nieletnim. Wielka Brytania dołączyła do niewielkiej grupy krajów, planujących zakazać jednorazowych e-papierosów. Podobne plany ogłosiły już Australia, Francja, Niemcy i Nowa Zelandia, choć jak dotąd wdrożyła je tylko Nowa Zelandia.

Źródło: Radio ZET/PR3