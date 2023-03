Lex Pilot: 10 mln dekoderów trzeba będzie wymienić. Przez obowiązkową telewizję hybrydową

Lex Pilot wzbudzało do tej pory kontrowersje polityczne, związane z potencjalnym skazaniem wyborców na oglądanie przede wszystkim telewizji państwowej. Po analizie projektu przepisów do głosu zaczęły dochodzić także obawy finansowe. Jeśli prawo zostanie uchwalone w niezmienionej formie, 10 mln dekoderów płatnej telewizji będzie musiało zostać wymienione. Łączny koszt tej operacji PIKE oceniła na 5 mld zł.

10 mln dekoderów do wymiany przez Lex Pilot. 500 zł za sztukę

Zmiana standardu nadawania sygnały cyfrowej telewizji naziemnej sprawił, że duża część Polaków musiała zainwestować w nowy telewizor lub kupić dekoder. Nowe regulacje dotyczące klas energetycznych telewizorów, wprowadzone przez nowelizację rozporządzenia o ekoprojektowaniu wyświetlaczy elektronicznych, zabroniły sprzedaży większości modeli z 2022 roku. O konsekwencjach dla kupujących i producentów w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział Michał Kanownik, prezes związku Cyfrowa Polska.

Oglądaj

5 mld zł może kosztować wprowadzenie Lex Pilot, czyli Prawa Komunikacji Elektronicznej. W projekcie ustawy zapisano bowiem obowiązek oferowania możliwości odbioru telewizji hybrydowej i wdrożenie modelu a la carte. W praktyce oznacza to konieczność wymuszenia niemal wszystkich używanych w Polsce dekoderów płatnej telewizji.

- Szacujemy, że mniej niż 5 procent dekoderów do odbioru TV płatnej wykorzystywanych w Polsce umożliwia dziś odbiór funkcjonalności telewizji hybrydowej. Wdrożenie obowiązku umożliwienia odbioru tej telewizji oznaczałoby wymianę prawie całego sprzętu dla 10 milionów gospodarstw domowych. Zamówienie nowych dekoderów, następnie ich produkcja, zmiana umów z klientami i na koniec montaż to wieloletni proces. Szacujemy, że koszty z nim związane pochłoną prawie 5 miliardów złotych. Wprowadzenie takich zmian może oznaczać problemy wielu operatorów i w konsekwencji utratę dostępu do płatnej tv przez część klientów – ostrzegł Jerzy Straszewski, prezes Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej.

Telewizja hybrydowa umożliwia łączenie tradycyjnej emisji sygnałów telewizyjnych z treściami multimedialnymi za pośrednictwem szerokopasmowego internetu. Koszty dostosowania do nowej legislacji musieliby ponieść operatorzy, którzy zapewne staraliby się przenieść je na odbiorców końcowych przez podniesienie cen.

Branża zrzeszająca operatorów i nadawców zaapelowała w związku z tym o „wykreślenie szkodliwych zapisów” oraz o przeprowadzenie dialogu i konsultacji.

RadioZET.pl/PIKE