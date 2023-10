Likwidacja 14. emerytury? Lewica: sam PiS mówił, że nie wiadomo, czy będzie na stałe

14. emerytura do likwidacji? Nawet Lewica nie broni tego dodatkowego świadczenia dla seniorów jak lew, zastrzegając, że o przyszłości wypłat będzie trzeba zadecydować po poznaniu faktycznego stanu budżetu. W 2023 roku wypłata „czternastek” pochłonęła ponad 17 mld zł. Emeryci raczej nie będą musieli drżeć o „trzynastki” – Małgorzata Kidawa-Błońska w Radiu ZET przypomniała, że wielokrotnie było mówione o tym, że świadczenie zostaje. Odrobinę niepewności wprowadził jednak Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdzając, że dodatkowe świadczenia mogłyby zostać zastąpione całkowitym zwolnieniem emerytur z podatku. Krzysztof Gawkowski stwierdził zaś, że wolałby dwie waloryzacje emerytur w roku niż wypłaty 14. emerytury.

Druga waloryzacja zamiast 14. emerytury? Gawkowski: da więcej

Gawkowski podkreślił, że nie wyobraża sobie likwidowania 13. emerytury, bo emerytom żyje się gorzej ze względu na inflację. - Pozbawienie ich szansy na dodatkowy dochód, do którego się też przyzwyczaili, to jest nieuczciwe i niesprawiedliwe w stosunku do obietnic, które składaliśmy - powiedział.

Oglądaj

Na pytanie, co będzie z 14. emeryturą, szef klubu Lewicy odparł, że „sam PiS mówił, że nie wiadomo, czy będzie na stałe”. - Najpierw zobaczymy, co się dzieje w finansach publicznych. Zrobimy audyt, a później podejmiemy ostateczne decyzje - przekazał.

Dodał, że Lewicy bardzo zależałoby na wprowadzeniu emerytur stażowych. - Jeżeli mielibyśmy wprowadzić emerytury stażowe, to trzeba tak to zbilansować, by ludzie mogli dostawać godne emerytury. Bardziej mi się podoba system waloryzacji emerytur dwa razy do roku niż 14. emerytura. Dlatego, że waloryzacja dwa razy do roku da więcej niż 14. emerytura - wyjaśnił Gawkowski.

Wcześniej polityk twardo zapowiadał, że 14. emerytura będzie dalej wypłacana. - Nie zgodzimy się na likwidację (...). Lewica jest przeciwko odbieraniu wszelkich zdobyczy społecznych, które dzisiaj pracują w Polsce. Mówiliśmy to w kampanii, mówiliśmy to i PSL-owi, i Platformie przed, tzn. jak podpisywaliśmy pakt senacki, jak były zespoły programowe, to Lewica zawsze mówiła uczciwie: ani podnoszenia wieku emerytalnego, ani likwidacji 800 plus - powiedział Gawkowski w TVP1.

Pytany, co z zakazem handlu w niedziele, polityk przypomniał, że w programie Lewicy była zgoda, że handlowe niedziele mogą wrócić, ale „w określonych walorach – na przykład dwie w miesiącu i za większą płacę, np. 200-250 procent dniówki.