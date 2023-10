Likwidacja 800 plus, 13. i 14. emerytury? „Sytuacja budżetowa państwa jest jawna”

800 plus oraz 13. i 14. emerytura będą wypłacane – KO zapewniła, że „nic, co było dane, nie zostanie zabrane”. Jednocześnie jednak pojawiły się sugestie, że budżet państwa znalazł się w trudnej sytuacji. PiS błyskawicznie podchwyciło te wypowiedzi, sugerując, że nowym programem opozycji stało się twierdzenie „pieniędzy nie ma i nie będzie”. - PO mówi o dziurze budżetowej, bo wie, że nie zrealizuje swoich obietnic wyborczych – oświadczył Piotr Müller.

Pieniądze na 800 plus oraz 13. i 14. emeryturę są w budżecie

- Po pierwsze: budżet państwa jest ponad dwa razy większy niż w 2015 roku. Po drugie, sytuacja budżetowa państwa jest jawna. Tak samo, projekt budżetu państwa na 2024 rok był publikowany już w sierpniu. W tym samym czasie Platforma Obywatelska obiecywała wiele rzeczy, które zrealizuje, wiedząc, jaka jest sytuacja budżetowa. Choć ona jest dobra, to obietnice wyborcze, które stworzyła PO, są na gigantyczne kwoty. Oni już wtedy wiedzieli, że nie są w stanie ich realizować - stwierdził rzecznik rządu.

Adam Domański, doradca gospodarczy Donalda Tuska oraz autor 100 konkretów PO, które mają być wprowadzone po przejęciu rządów przez obecną opozycję, w programie „Gość Radia ZET” opisał, jak mają być pozyskane dodatkowe środki na przykład na podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 000 zł.

- Zejście z oprocentowaniem polskich obligacji tylko do poziomu czeskiego – 4,9 procent - to już oszczędności nawet 20 mld złotych w skali roku. Ten proces już się po wyborach rozpoczął. Mamy pieniądze z mniejszych kosztów obsługi długu, KPO, wyższy wzrost gospodarczy 8-10 mld, handlowa niedziela pewnie do 1 mld złotych. TVP – 3 mld i przeniesienie długu z PFR i BGK do budżetu to oszczędności 12 mld – wyjaśnił polityk KO.

Müller zapewnił, że PiS będzie weryfikować, w jaki sposób propozycje Platformy Obywatelskiej takie, jak podwyżki dla nauczycieli i budżetówki oraz podwyższenie kwoty wolnej od podatku, będą realizowane. Podkreślił, że w projekcie budżetu państwa na 2024 r. są zabezpieczone środki na 800 plus, 13 i 14 emeryturę. -Wszystkie programy, które wprowadziliśmy, są zabezpieczone - dodał.

Pod koniec września rząd przyjął projekt budżetu na 2024 r. Założono w nim, że dochody państwa wyniosą 684,5 mld zł, a limit wydatków budżetu państwa został ustalony na 849,3 mld zł. Oznacza to, że deficyt budżetu nie przekroczy 164,8 mld zł. W komunikacie KPRM wskazano wówczas, że budżet został przygotowany przy założeniu, że w przyszłym roku wzrost PKB w ujęciu realnym ma wynieść 3 proc., a inflacja 6,6 proc. średniorocznie.