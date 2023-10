Likwidacja 800 plus dla „bogatych”? „Pokutuje spojrzenie, że powinno się zasłużyć biedą”

800 plus ma wystartować w styczniu 2024 roku. Ustawa jest już przyjęta, nowy rząd może jednak chcieć wprowadzić do nie zmiany – Trzecia Droga postulowała na przykład, żeby podwyżka była tylko dla rodziców, którzy pracują. – Nie można pozwolić na jazdę na gapę – powiedział w programie „Gość Radia ZET” Władysław Kosiniak-Kamysz, szef PSL. Magdalena Biejat na zmiany w świadczeniu zgodzić się nie zamierza – stwierdziła, że wypłacanie większych pieniędzy wszystkim będzie tańsze dla państwa, bo „bardzo dużo kosztuje weryfikacja”, czy ktoś spełnia warunek dochodowy.

500 plus dla wszystkich, 800 plus tylko dla biednych?

W trakcie programu „Gość Radia ZET” głosy „za” i „przeciw” ograniczeniu podwyżki 500 plus tylko dla najbardziej potrzebujących rozłożyły się niemal pół na pół: pomysł poparło 47 procent słuchaczy, odmienne zdanie miało 53 procent głosujących. Bogdan Rymanowski zaważył, że odzwierciedla to badanie, które zostało przeprowadzone wśród sympatyków lewicy: tam też zdania na temat podwyżki świadczenia były równo podzielone.

- Pokutuje w Polsce takie spojrzenie na różne świadczenia udzielane przez państwo, że one powinny iść tylko do osób najbiedniejszych, że powinno się na nie zasłużyć w jakiś sposób, zasłużyć biedą. To jest złe podeście. 500 plus, mam nadzieję, że od stycznia 800 plus, za którym w większości głosowaliśmy, będzie utrzymane w takim kształcie, jaki jest. Z dwóch powodów: pierwszy jest taki, że jest to po prostu tańsze dla państwa. Bardzo dużo kosztuje weryfikacja tego, komu się te pieniądze należą – stwierdziła potencjalna nowa marszałkini Senatu.

Prowadzący audycję „Gość Radia ZET” zapytał, czy rzeczywiście koszt weryfikacji progu dochodowego byłby tak duży: podwyżka to przecież 300 zł w skali miesiąca na dziecko. Program 500 plus to koszt 40 mld zł rocznie, 800 plus będzie już kosztować 64 mld zł.

- To są pieniądze, to jest obciążenie dla ZUS, jestem w stałym kontakcie z pracownicami ZUS i to nie jest tak, że wrzuci się wszystko do komputera i się wypluje i samo zrobi. Mamy w te chwili ogromne braki kadrowe w ZUS, duże przeciążenie te instytucji, naprawdę to dużo kosztuje – przekonywała Magdalena Biejat. Współprzewodnicząca Razem dodała, że nie jest do jedyny argument za tym, żeby podwyżkę przyznać każdemu rodzicowi.

- Po drugie: w sytuacji, w które wprowadza się jakieś progi dochodowe do takich świadczeń, to one stają się stygmatyzujące. Stają się świadczeniem, które mówi „jesteś trochę gorszy, coś z tobą jest nie tak”. Pamiętajmy też, że sytuacja nie jest zero-jedynkowa, dzisiaj to świadczenie 500 plus oczywiście nie zapewnia w 100 procentach bytu rodzinie, trzeba pracować, żeby się utrzymać, wiemy wszyscy, jakie są ceny w sklepach. Ale może być ważną finansową poduszką, chociażby dla kobiet, które są samotnymi matkami, albo dla kobiet, które chcą się uwolnić od przemocowego partnera – podkreśliła Biejat.