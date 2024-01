Likwidacja 800 plus. Kłamstwo wyborcze wyszło na jaw

„Uwaga! 15 października obroń swoje prawo do obniżonego wieku emerytalnego, świadczeń rodzinnych, do 800 plus, do 13 i 14 emerytury, do bezpłatnych leków dla dzieci i seniorów” – apelowało w czasie wyborów PiS, sugerując, że nowa koalicja zabierze Polakom sztandarowe świadczenia. Pierwsze wypłaty 800 plus dotarły do beneficjentów jeszcze w 2023 roku, przekazy o „likwidowaniu” świadczenia okazały się więc nieprawdą.