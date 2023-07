„Likwidacja socjalu i obowiązek nauki języka”. Politycy proponują rewolucję w przepisach

Rynek pracy odżył dzięki cudzoziemcom, którzy go zasilili. Eksperci są przekonani, że wobec niekorzystnych prognoz demograficznych uzupełnienie luki na rynku pracy, chociażby poprzez bardziej liberalną politykę migracyjną, będzie koniecznością z uwagi na zagrożenia z jakimi borykać może się w przyszłości cały system emerytalny. Inaczej sprawę widzi Konfederacja, która chce wprowadzić bardziej wyśrubowane warunki przyjazdu cudzoziemców do Polski.

Konfederacja: koniec z socjalem, praca tylko z językiem polskim

„Państwowe programy socjalne i demograficzne tylko dla polskich obywateli” – głosi pierwszy punkt „Pakietu odpowiedzialnej polityki migracyjnej”, który przedstawili w Sejmie posłowie Konfederacji. Przypomnijmy, że m.in. 500 plus, a od stycznia 800 plus, przysługuje także cudzoziemcom legalnie przebywającym w Polsce.

Przedstawiciele Konfederacji chcą także „likwidacji zachęt do osiedlania się w Polsce” i limitu przyjmowania do kraju uchodźców spoza Unii Europejskiej. W programie znalazł się także „zakaz umiędzynarodowiania szkół wyższych”. Według twórców programu to Polacy powinni mieć pierwszeństwo w rekrutacji na studia, które dodatkowo miałyby wymagać od kandydatów znajomości języka polskiego. Taki sam wymóg przedstawiciele Konfederacji chcą wprowadzić na rynku pracy. „Obowiązek opanowania języka polskiego w dwa lata jako warunek przedłużenia prawa pobytu” – czytamy w jednym z punktów programu.

- Jeśli ktoś chce przyjechać i pracować w Polsce, to ma się uczyć języka polskiego, respektować naszą kulturę i obyczaje – mówił w środę rano w Polsat News poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

RadioZET.pl