Likwidacja uciążliwego podatku? „Ten postulat powinien być szybko wdrożony”

Podatki uszczuplają finanse oszczędzających m.in. na lokatach, z których zyski i tak już „zjadła” podwyższona inflacja. W pakiecie 100 obietnic Koalicji Obywatelskiej znalazła się deklaracja zdjęcia z części oszczędzających obowiązku zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Czy obietnica ta doczeka się spełnienia?

Podatek Belki do likwidacji? Ulga dla wybranych

„Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku)” – czytamy w programie Koalicji Obywatelskiej.

Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt, ocenił, że zmiany w obowiązującym w Polsce od ponad 20 lat podatku to krok w dobrą stronę. Taki podatek rzędu 19 proc. od zysków płaci się w przypadku lokat bankowych, kont oszczędnościowych, czy obligacji.

– Oznacza to, że jeśli zakładamy w banku lokatę na trzy miesiące na kwotę 10 tys. zł z oprocentowaniem 5 proc., to zysk na koniec tego okresu wyniesie 125 zł. Jednak wypłacone zostanie tylko 101,25 zł, gdyż 23,75 zł zostanie pobrane w ramach podatku Belki. W efekcie rzeczywisty zysk to nie 5 proc., a 4,05 proc. – wyliczył Piotr Juszczyk.

Ekspert powiedział, że zyski np. z lokat i tak tracą na wartości z uwagi na podwyższoną inflację.

„Biorąc pod uwagę podatek Belki, jeśli chcemy ulokować gotówkę w inwestycjach, należałoby szukać produktów o wyższym oprocentowaniu niż wskaźnik inflacji. Dla zachowania wartości pieniądza przy inflacji 8 proc. warto więc znaleźć produkt z oprocentowaniem bliskim 10 proc.” – czytamy. Bezpieczne inwestycje z gwarancją takich zysków są jednak rzadkością.

Piotr Juszczyk podkreślił, że kwota wolna od podatku Belki przydałaby się także w przypadku obligacji. – Dlatego też, w mojej ocenie, ten postulat powinien być jak najszybciej wdrożony. Dzięki temu będziemy mieli lepsze narzędzia do ochrony naszego kapitału. Kwota wolna mogłaby również być dodatkową motywacją do oszczędzania – podsumował.