Likwidacja zakazu handlu w niedziele? „Opcje są na stole”

Zakaz handlu w niedziele może w najbliższym czasie przejść do historii – o przywróceniu możliwości otwierania sklepów w ostatni dzień tygodnia mówili przedstawiciele koalicji przygotowującej się do przejęcia rządów w Polsce. Wprowadzone przez PiS rozwiązanie miało wspomóc mniejsze sklepy, z danych GUS wynika jednak, że w roku 2022 z Polski zniknęło ponad 5000 sklepów. Co ważne, statystyki pokazały, że w tym samym czasie rosła liczba dyskontów, supermarketów oraz hipermarketów. Przywrócenie handlu w niedziele może według ekonomistów zatrzymać ten trend.

Zakaz handlu w niedziele korzystny dla dużych sieci handlowych?

- Zakaz handlu w niedzielę spowodował, że polityka dyskontów oraz sieci stała się bardziej drapieżna i doprowadziła do tego, że Polacy przyzwyczaili się do robienia zakupów „na zapas”. Taki styl życia wypiera z rynku małe sklepy spożywcze czy małe sklepy przemysłowe i skupia uwagę tylko na dyskontach lub ewentualnie formatach franczyzowych. Dla małych przedsiębiorców wprowadzenie ponownego handlu w niedzielę nie będzie więc problemem, a rozłoży ruch na kolejne dni, co może dać im szansę na uczciwszą konkurencję – wytłumaczyła Hanna Mojsiuk.

- To temat, w którym znalezienie kompromisu nie powinno być wielkim problemem. Oczekiwania przedsiębiorców są takie, by sklepy były czynne we wszystkie niedziele w miesiącu, ale wyobrażamy sobie np. pracę w dwie niedzielę w miesiącu albo odpowiednio wyższe wynagradzanie pracowników, którzy pracują siódmego dnia tygodnia. Chcielibyśmy rozmawiać z ekonomistami, przedsiębiorcami i związkami zawodowymi, by poprawiać sytuację pracowników w handlu. Przedsiębiorcy nie mają problemów z tym, by stosować dodatkowe przywileje dla osób decydujących się na pracę w niedzielę – dodał Piotr Wolny, dyrektor biura Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Zakaz handlu w niedziele wciąż budzi wiele emocji. W przestrzeni publicznej pojawiło się dużo pomysłów na modyfikację obowiązujących obecnie przepisów. Część z nich zakładała objęcie zakazem pracy tego dnia wszystkich pracowników, nie tylko pracujących w handlu – inne skupiały się na wypracowaniu metody dodatkowego wynagrodzenia pracujących w niedziele.

- Opcje, które są na stole to np. 150 procent wynagrodzenia za pracę w niedzielę, dwie niedziele pracujące w miesiącu, dodatkowy dzień wolny za pracę w niedzielę czy praca jednozmianowa, czyli sklepy czynne maksymalnie do godziny 17:00 lub 18:00 – przybliżył możliwe rozwiązania Piotr Wolny.

Źródło: Radio ZET/Północna Izba Gospodarcza