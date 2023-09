Limit tankowania na stacjach Orlenu? Jest oficjalny komunikat koncernu

Ceny paliw w Polsce oderwały się od cen na rynkach międzynarodowych. Baryłka ropy w ostatnich tygodniach sukcesywnie drożała, a po decyzji RPP o obniżeniu stóp procentowych dodatkowo osłabł złoty. Z wyliczeń ekspertów wynika, że powinno się to przełożyć na przebicie przez benzynę i olej napędowego pułapu 7 zł za litr – i to z dużą górką. Paliwa w Polsce tymczasem cały czas taniały i obecnie można je kupić za mniej niż 6 zł za litr. Oznacza to, że import stał się nieopłacalny – a to może doprowadzić do wprowadzenia reglamentacji na stacjach. Czy Orlen planuje taki ruch?

Orlen a limity tankowania na stacjach

Gdy ceny paliw były wysokie, w podcaście „Biznes. Między wierszami” spytaliśmy głównego ekonomistę Orlenu, Adama Czyżewskiego, czy prawdziwe są zarzuty kierowców, że koncern „doi Polaków”. Ekspert wytłumaczył, że PKN jest „biorcą cen”, które wyznaczane są na poziomie światowym, i co prawda notuje rekordowe zyski, ale nie z własnej inicjatywy. Orlen musi sprzedawać po cenach, które wyznaczane są przez giełdy światowe, żeby zapewnić bezpieczeństwo paliwowe kraju. Wyznaczenie zbyt niskiej ceny doprowadzić ma do wykupienia paliw przez podmioty zagraniczne: w takim przypadku zabraknie ich dla polskich kierowców.

Paliwo za mniej niż 6 zł za litr - takim widokiem mogą cieszyć się kierowcy odwiedzający stacje. Jak długo potrwa ten „cud” oraz ile naprawdę powinna kosztować benzyna i diesel po stosowaniu wyceny według mechanizmów rynkowych? O tym w podcaście "Biznes. Między wierszami" rozmawialiśmy z Rafałem Zywertem, analitykiem Refleksu.

„Grupa Orlen nie przewiduje wprowadzenia limitów tankowania na swoich stacjach ani zmiany polityki cenowej. Przy wyłączeniu nieprzewidzianych wahań czy zdarzeń na rynku, nie ma powodów, aby ceny paliwa miały w kolejnych tygodniach gwałtownie wzrosnąć, albo żeby miało go zabraknąć” - przekazało PAP biuro koncernu.

Rafał Zywert wytłumaczył, że nie należy spodziewać się podwyżek przeprowadzanych z dnia na dzień, gdyż doprowadziłoby to do paraliżu części stacji. Kierowcy masowo próbowaliby tankować tam, gdzie ceny byłyby jeszcze niższe, blokując okolice. Dlatego należy się raczej spodziewać stopniowego wzrastania cen.

„Grupa Orlen nie planuje wprowadzać limitów ilościowych na zakup paliwa na swoich stacjach, nie ma również powodów do nagłych podwyżek cen. Dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klientów hurtowych, z którymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakłóceń” - podkreślił koncern. Zastrzegł, że wszelkie tymczasowe niedobory, które przy dużej skali działalności mogą występować na pojedynczych stacjach, uzupełniane są na bieżąco.

„Po połączeniu z Grupą Lotos i PGNiG zoptymalizowano procesy zakupowe i wzmocniono kompetencje handlowe, w rezultacie zaopatrzenie całej Grupy Orlen, zarówno w hurcie jak i detalu jest w pełni zabezpieczone” - przekazał koncern.

Orlen nie wspomniał w komunikacie o zapewnieniu dostaw na stacje innych koncernów – a to polski koncern jest głównym dostawcą paliw. 30 procent zużywanego w Polsce diesla jest importowanego: niskie ceny w kraju i wyższe za granicą sprawiły, że stało się to nieopłacalne.

- Gdyby stosować się do metody wyznaczania cen w odniesieniu do cen obowiązujących na rynku ARA, czyli jeżeli byśmy chcieli oszacować cenę, która umożliwiłaby import diesla i benzyny do Polski z zachowaniem minimalnego poziomu marż, to ceny Polsce kształtowałaby się na poziomie około 7,40-7,50 zł w przypadku diesla i 7,10-7,20 zł dla benzyny. W tej chwili mamy najniższe ceny paliw w Unii Europejskiej. One są znacznie niższe niż u naszych sąsiadów – w Niemczech średnia cena benzyny po przeliczeniu na złote to około 9 zł, diesel kosztuje tam 8,50 zł. Nasze ceny są znacznie niższe ceny niż chociażby na Słowacji czy w Czechach. Tam płaci się między 7,25 zł a 7,80 zł. Wydaje się, że w dłuższym okresie może być trudniej te dysproporcje utrzymać. Te ceny muszą wzrosnąć – wyjaśnił Rafał Zywert.