Limity płatności gotówką. Coraz bliżej anulowania zapisów Polskiego Ładu

Polski Ład miał namieszać w przepisach także w 2024 roku. W połowie czerwca br. Sejm przyjął nowelizację ustawy o podatkach dochodowych, która wykreśla przepisy wprowadzone w ramach Polskiego Ładu. Te dotyczą z kolei ograniczeń płatności w gotówce, które miały wejść w życie od początku przyszłego roku. Reforma zakładała, że zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, nie mogliby opłacić zakupu gotówką do odgórnie określonych kwot: 20 tys. zł dla konsumentów i 8 tys. zł przy transakcjach biznesowych.Jeśli Senat i prezydent zaakceptują ustawę zakładającą wycofanie się z Polskiego Ładu, to limit płatności gotówkowych obejmie tylko transakcje B2B i wyniesie niezmiennie 15 tys. zł.

Limit płatności gotówkowych 2024

Wszystko jednak wskazuje na to, że przedsiębiorcy nie będą mieli powodów do obaw. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych nie zaproponowała bowiem poprawek do ustawy.

Marek Sikorski z Finea, firmy zajmującej się mikrofaktoringiem, zaznaczył, że decyzja o pozostawieniu limitów bez zmian pozwoliła przedsiębiorcom odetchnąć z ulgą. Chodzi w szczególności o przedstawicieli branży gastronomicznej czy hotelarskiej, gdzie płatności w gotówce są na porządku dziennym. Na ograniczeniach traciliby też rolnicy.

- Sprzedający towar przedsiębiorcy, w tym rolnicy, mogliby się zderzyć z takimi oczekiwaniami kupujących: „skoro nie mogę zapłacić takiej kwoty gotówką, to zapłacę przelewem. Poproszę o termin 30 dni”. Sprzedawca ma wtedy dylemat – nie zgodzić się na tak długi czas oczekiwania i zrezygnować z zarobku, czy zaczekać na pieniądze – wyjaśniał ekspert.

Do gotówki przywiązani są nie tylko przedsiębiorcy, lecz także ich klienci. Ponad 80 procent Polaków nie chce, żeby gotówka została wycofana z obiegu — wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. Tylko niespełna 16 procent ankietowanych chciałoby, żeby płatności kartą, telefonem, czy zegarkiem całkowicie zastąpiły gotówkę. Co ciekawe, również młodzi Polacy są przeciwni wycofaniu banknotów i monet.

RadioZET.pl/PAP/mat.pras