Lista firm importujących zboże z Ukrainy. Resort Rolnictwa w końcu spełnił obietnicę

Zakaz importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika do Bułgarii, Węgier, Polski, Rumunii i Słowacji został wprowadzony przez Komisję Europejską na początku maja 2023 w wyniku porozumienia z tymi krajami w sprawie ukraińskich produktów rolno-spożywczych. Początkowo zakaz obowiązywał do 5 czerwca, a następnie został przedłużony do 15 września. Polski rząd zadeklarował, że niezależnie od decyzji UE o ewentualnym przedłużenia embargo nie będzie wpuszczał do naszego kraju zboża z Ukrainy. Przez zalanie silosów importem z Ukrainy i obniżką cen skupu tekę stracił wcześniej minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Ministerstwo obiecało opublikować listę przedsiębiorstw, które sprowadzały do naszego kraju zboże z Ukrainy. Na zrealizowanie tego zobowiązania czekaliśmy do końca listopada 2023.

Lista przedsiębiorstw importujących zboże z Ukrainy

Na liście udostępnionej przez Ministerstwo Rolnictwa znalazło się łącznie kilkaset podmiotów, które sprowadzały zboże z Ukrainy. Nie były to podmioty tylko z Polski. Wykaz można pobrać z link poniżej.

Źródło: Radio ZET/Ministerstwo Rolnictwa