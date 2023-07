Lista najtańszych sklepów. Ceny wzrosły w 9 z 13 sieci handlowych

Ceny w sklepach ciągle rosną, chociaż trochę wolniej. W czerwcu za zakupy płaciliśmy dobre 18,1 procent więcej, niż rok wcześniej. . Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, cena podstawowych zakupów spożywczych wzrosła rok do roku o ponad 50 zł. W ujęciu rocznym koszyk złożony z produktów najtańszych był droższy o 20 procent, natomiast zestaw najdroższych produktów wzrósł o 26 procent. Za zakupy online trzeba było zapłacić o ponad 100 zł więcej niż w najtańszej sieci.

W którym sklepie najtańsze zakupy?

- Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

Niezmiennie od początku roku za zestaw ujętych w badaniu produktów najmniej zapłacimy w Auchan. W sklepach tej marki średni koszt koszyka zakupowego ASM wyniósł 241,28 zł. To o 0,54 zł, czyli o 0,22 procent mniej niż najtańszy koszyk w maju 2023., należący przed miesiącem również do Auchan. Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym, a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 10,84 zł (Lidl) i 13,86 zł (Biedronka). W czerwcu 2023 roku ponownie najdroższy okazał się kanał e-grocery, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 345,17 zł, czyli aż o 43 procent więcej niż w najtańszych sklepach Auchan.

- Wakacje powitały klientów wysokimi cenami. Mimo, że na papierze i w oficjalnych danych GUS inflacja spada, to w sklepach klienci nadal mają do czynienia z drożyzną. Z naszej najnowszej analizy wynika, że cena podstawowych zakupów spożywczych wzrosła rok do roku o ponad 50 zł. Jeszcze bardziej widoczne jest to w przypadku zestawu najtańszych produktów. W ujęciu rocznym jego cena wzrosła o 20 procent, natomiast cena najdroższego koszyka wzrosła aż o 26 procent. Te wzrosty są niestety widoczne przy sklepowych kasach i stąd wciąż wysokie wartości na paragonach. Naszym zdaniem w najbliższych tygodniach największe sieci handlowe będą prowadzić aktywną politykę cenową, możliwe są różnego rodzaju wakacyjne promocje, które mają zwiększać sprzedaż i przyciągnąć do sklepów nowych klientów – skomentował wyniki badania Zbigniew Sierocki, Dyrektor Zarządzający ASM Sales Force Agency.

Podobnie jak przed miesiącem w ośmiu sieciach średnie ceny koszyków przekroczyły próg 300 zł. Największe podwyżki odnotowano w sklepach POLOmarket - 17,72 zł (5,91 procent). W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano we wszystkich 13 analizowanych sieciach. Były to min.: Carrefour (25,50 procent), Intermarche (25,45 procent) czy Kaufland (23,66 procent). Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci Netto, w którym średnia cena koszyka w czerwcu 2023 r. była wyższa aż o 72,00 zł niż przed rokiem, tj. o 28,83 procent.

Analizując koszyk bazujący na najniższych cenach produktów zaraportowanych spośród wszystkich lokalizacji badanych sieci moglibyśmy zapłacić 229,26 zł (więcej o 9,46 zł niż w maju br.), natomiast przyjmując najwyższe ceny - 372,99 zł (mniej o 2,89 zł niż w maju br.). Różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w czerwcu 2023 r. wyniosła 143,73 zł i jest ona o 12,35 zł niższa niż w maju br. Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu rocznym, to suma koszyka minimalnego w czerwcu 2023 r. była wyższa o 19,29 procent niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w czerwcu 2023 r. droższy o 26,11 procent niż w 2022 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 20,52 procent z 246,75 zł w czerwcu 2022 r. do 297,38 zł w czerwcu 2023 r.

