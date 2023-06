Lista protestów 4 czerwca. „Jeden dzień, by pokazać nasz sprzeciw”

Marsz 4 czerwca na kilka godzin sparaliżuje stolicę. Do zgromadzenia organizowanego przez lidera opozycji dołączyć mają protestujący przeciwko budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego, a także przedstawiciele Strajku Kobiet i rolnicy. A to nie koniec protestów.

Protesty 4 czerwca. W niedzielę gorąco na ulicach Warszawy

„PiS chce nam zabrać możliwość wolnych wyborów i coraz bardziej odgradza nas od demokratycznego świata. Dąży w kierunku autorytaryzmu! Stańmy im naprzeciw 4 czerwca w Warszawie w samo południe. W imię wolnej Polski i sprawiedliwości” – zachęca Platforma Obywatelska. Trasa Marszu 4 czerwca startuje w Alejach Ujazdowskich, skąd zgromadzenie przejdzie pod Kolumnę Zygmunta na Placu Zamkowym. Marsz rozpocznie się punktualnie o godzinie 12:00. Data nie jest przypadkowa. Przypada w 34. rocznicę pierwszych po II wojnie światowej częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce, które wygrała "Solidarność", a przegrały komunistyczne władze.

Udział w wydarzeniu wezmą jednak nie tylko politycy PO i ich wyborcy, lecz także przedstawiciele innych partii opozycyjnych oraz samorządowcy.

Do marszu dołączy się także Strajk Kobiet, którego działaczki żądają liberalizacji prawa aborcyjnego. Na ulicach Warszawy tego dnia pojawią się także przeciwnicy „klerykalizacji kraju.” Organizacja Kongres Świeckości domaga się rozdziału spraw kościelnych od państwowych i zaprzestania finansowania Kościoła z pieniędzy publicznych.

Hasła głoszone podczas marszu dotyczyć będą także (nie)trafionych inwestycji Prawa i Sprawiedliwości. Przyjazd do Warszawy tego dnia zapowiedzieli także mieszkańcy, którym przez budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego grozi wysiedlenie. „4 czerwca 2023 to okazja, aby zaprotestować przeciwko działaniom spółki CPK, która zamierza zdewastować naszą oraz wiele innych gmin w całej Polsce. Ale nie tylko. Protestujemy także przeciwko postępującej dewastacji państwa polskiego” – napisali w opisie wydarzenia na Facebooku mieszkańcy gminy Jaktorów. W samo południe protestujący przeciwko CPK przejdą z Placu na Rozdrożu w kierunku Placu Zamkowego. „Tysiące wysiedlanych rodzin w całej Polsce. Jeden dzień, aby pokazać rządzącym nasz sprzeciw”- napisali mieszkańcy.

Do marszu dołączą także rolnicy zrzeszeni w AGROunii. Lider organizacji Michał Kołodziejczak wyjaśnił na Twitterze, że „normalni, zwykli ludzie, do tej pory będący z dala od polityki, zaczynają rozumieć, jak niebezpieczne może być działanie polityków”. - Organizowaliśmy w Polsce setki protestów, wspieraliśmy protesty pielęgniarek (…) byliśmy także na setkach protestów rolników, które sami organizowaliśmy. Wtedy nie mogliśmy się doczekać poparcia opozycji, ale my tym razem nie będziemy szukać urazów, nie będziemy unosić się honorem. Kiedy jest na ulicy opozycja, my idziemy razem z nimi – mówił Kołodziejczak.

Na marszu można będzie spotkać także protestujących nauczycieli. Związek Nauczycielstwa Polskiego poinformował, że zbiórka chętnych, by wziąć udział w wydarzeniu, rozpoczyna się o godzinie 11 przy wejściu do Łazienek Królewskich. „O tym, dlaczego edukacja jest najważniejsza, powiemy także w najbliższą niedzielę podczas Wielkiego Marszu w Warszawie, na który wybierają się nauczyciele i pracownicy oświaty z całej Polski zatroskani o los polskiej szkoły. 4 czerwca widzimy się w gronie tych, którzy chcą lepszej edukacji dla uczniów i uczennic oraz lepszych warunków nauki i pracy!” – napisali związkowcy.

To tylko niektóre grupy, które zapowiedziały obecność na marszu. Relację z tego wydarzenia śledzić będzie można na bieżąco na stronie RadioZET.pl.

RadioZET.pl