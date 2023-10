Ludzie, meble, zrównoważony rozwój – IKEA obchodzi 80 urodziny

Ingvar Kamprad zwykł mawiać, że IKEA powstała w Polsce. Dlaczego? Ponieważ byliśmy pierwszym krajem, poza Szwecją, w którym rozpoczęto produkcję - słynnych dzisiaj na całym świecie - mebli. Wszystko zaczęło się w 1961 roku od zamówienia opiewającego na 500 krzeseł ÖGLA. Dlaczego tyle? Dokładnie taka liczba mieściła się bowiem w jednym wagonie kolejowym. Za to pierwsze zamówienie Kamprad zapłacił 69 tysięcy koron szwedzkich, ale już wkrótce umowa pomiędzy IKEA, a fabryką Fameg przyniosła obrót rzędu 2 miliardów koron. Obecnie IKEA Industry posiada 16 własnych fabryk w różnych miejscach Polski, zaś ta w Zbąszynku, z uwagi na wielkość produkcji, powierzchnię hal i liczbę zatrudnionych osób, uznawana jest za jedną z największych na świecie fabryk produkujących meble.

Dzisiaj - ponad 60 lat później - Polska jest jednym z największych biznesowych partnerów IKEA w Europie. Jak podkreśla Małgorzata Dobies-Turulska, co piąty produkt IKEA powstaje w polskiej fabryce. Warto dodać, że aktualnie w naszym kraju działa aż 12 podmiotów, mających swoje korzenie w IKEA. Zajmują się one m.in. prowadzeniem sklepów i centrów handlowych, finansami, IT, kadrami, rozwojem projektów biurowych, a także produkcją oraz dystrybucją. W Warszawie zlokalizowane jest Centrum Obsługi Klienta Domolinia oraz dział IT Service Desk, który świadczy usługi na rzecz współpracowników IKEA pracujących w 27 krajach na całym świecie. Natomiast w Poznaniu swoją działalność prowadzi oddział Business Service Center obsługujący Grupę Ingka w Europie w zakresie finansów oraz HR.

Jak u siebie w domu

Jak w IKEI wyglądają relacje z firmami zewnętrznymi? Firma stawia na współpracę długofalową zarówno ze swoimi dostawcami jak i partnerami biznesowymi. Aktualnie IKEA odpowiada - zarówno bezpośrednio, jak pośrednio - za blisko 100 000 pracowników i pracowniczek w całym łańcuchu wartości w Polsce. Jak zaznacza Małgorzata Dobies-Turulska, przy tak dużej grupie pracowników i pracowniczek odpowiedzialność za tworzenie długoterminowych miejsc pracy jest niezmiernie istotna. IKEA jest również dumna ze swojej prężnie działającej sieci dostawców, która składa się z ok. 185 przedsiębiorstw.

Jaka kultura organizacyjna panuje w IKEI? Firma dużą wagę przykłada do tworzenia i utrzymywania przyjaznego, włączającego środowiska pracy. W IKEA bierze się pod uwagę zróżnicowanie zespołów pod względem płci czy różnic kulturowych. Dlatego tak ważne jest prowadzenie projektów z uwzględnieniem wielu perspektyw. Dzięki temu, jak podkreśla Małgorzata Dobies-Turulska, wdrażając jakieś rozwiązanie można być prawie pewnym, że zostało ono przeanalizowane ze wszystkich stron i w efekcie jest jak najbardziej optymalne. Ponadto taka kultura organizacyjna stwarza konstruktywną atmosferę inkluzywności, dając pracownikom i pracowniczkom poczucie, że mają realny wpływ na swoje miejsce pracy.

Plany na przyszłość

IKEA to dzisiaj jedna z najsłynniejszych marek meblowych na świecie. Nic więc dziwnego, że drewno jest podstawą jej istnienia. Warto jednak nadmienić, że w obliczu postępujących zmian klimatu ogromnie ważne jest pozyskiwanie tego surowca w sposób zrównoważony. Dlatego IKEA kładzie nacisk na to, z jakiego drewna wytwarzane są jej produkty. Surowiec musi posiadać certyfikat FSC. Dzięki temu firma ma pewność, że materiał pochodzi z miejsc, które prowadzą zrównoważoną gospodarkę leśną. IKEA dokłada wszelkich starań, aby w kompetentny sposób reprezentować branżę meblarską, prowadząc działalność w ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju. Jak wyjaśnia Małgorzata Dobies-Turulska, jest to strategia pozytywna dla planety: IKEA nie tylko neutralizuje negatywne skutki klimatyczne, ale też wpływa pozytywnie na środowisko.

Przeciwdziałanie zmianom klimatu to dla szwedzkiej marki nieodłączne elementy prowadzenia biznesu. Dlatego IKEA inwestuje znaczne środki w odnawialne źródła energii (OZE). Obecnie IKEA Retail, odpowiedzialna za sklepy, zarządza aż sześcioma farmami wiatrowymi w Polsce. Natomiast IKEA Industry inwestuje w farmy słoneczne zlokalizowane przy fabrykach. W tym roku IKEA Industry uruchomiła w Zbąszynku jedną z największych (zarówno w Polsce, jak i w Europie) farm fotowoltaicznych przy fabryce – obejmującej aż 37 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 19 MW. Co ważne - inwestycje te przybliżają szwedzkiego giganta meblowego do osiągnięcia globalnego celu stania się firmą neutralną klimatycznie do roku 2030.

Ponadto w swojej strategii na przyszłość IKEA skupia się przede wszystkim na optymalizacji zarówno procesów dystrybucji jak i procesów produkcyjnych. Celem jest, aby klienci otrzymali produkt, który jest nie tylko atrakcyjny cenowo, ale też pozytywnie wpływa na środowisko. IKEA idzie z duchem czasów, dlatego ważnym elementem jest również wprowadzenie automatyzacji - zarówno w produkcji jak i magazynowaniu. Firma odpowiada tym samym na rosnące koszty pracy. Jak jednak zaznacza Małgorzata Dobies-Turulska, IKEA nie zapomina o najważniejszym, czyli swoich pracownikach i pracowniczkach, szukając dla nich najlepszych i najbardziej ergonomicznych rozwiązań.

Popularność IKEI na świecie nie słabnie. Ludzie niezmiennie uwielbiają urządzać swoje domy i mieszkania prostymi, ale gustownymi meblami szwedzkiej marki. Warto wiedzieć, że to właśnie w Polsce powstają takie hity eksportowe IKEA jak kultowe regały KALLAX czy IVAR, seria LACK (w tym m.in. słynne stoliki), LISABO czy łóżka MALM oraz komody HEMNES. Co sprawia, że szwedzki producent od dziesiątek lat wyróżnia się na rynku? Styl, prostota, przystępne ceny to pierwsze, co przychodzi do głowy, kiedy myślimy: IKEA. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli wygoda. IKEA gwarantuje proste w obsłudze złożenie zakupionych mebli, a także efektywny system płaskiego pakowania. Dzięki czemu bardzo często można swoje zakupy bez problemu przewieźć samochodem osobowym.

Jakie plany ma IKEA na kolejne 80 lat? Swoją działalność wciąż ma zamiar opierać na zrównoważonym rozwoju, tworzeniu inkluzywnych miejsc pracy oraz proponowaniu przystępnej cenowo i dostępnej oferty mebli, która jest dobra zarówno dla ludzi, jak i planety.