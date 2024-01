Magdalena Roguska z PO w radzie nadzorczej PWPW. "Słaby początek"

Magdalena Roguska, ważna działaczka warszawskiej Platformy Obywatelskiej i szefowa gabinetu politycznego szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, została nową członkinią rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Nominacja wywołała potężną krytykę pod adresem koalicji rządzącej.

Politycy PiS oraz komentatorzy zarzucają Platformie, że ta nie dotrzymała obietnicy wyborczej dotyczącej "odpolitycznienia państwowych instytucji". - Mechanizmy, które realizuje aktualny rząd, to są mechanizmy, które były realizowane w poprzednich rządach Donalda Tuska. Za czasów PiS-u było oczywiście podobnie - ocenia w rozmowie z dziennik.pl prof. Antoni Dudek.

Magdalena Roguska z PO w radzie nadzorczej PWPW

Rozczarowania nie kryje m.in. Kamil Sobolewski, główny ekonomista Pracodawców RP. "Słaby początek odpolitycznienia spółek z udziałem skarbu państwa" - czytamy w komentarzu zamieszczonym na Twitterze (X).

"To jest pani M. Roguska - nowy członek Rady Nadzorczej PWPW. Oczywiście to, że ta Pani należy do PO i pełni funkcję skarbniczki w Wawie nie ma żadnego znaczenia. Jak to leciało? »Jednym z priorytetów Koalicji będzie odpolitycznienie Spółek Skarbu Państwa«" - napisał poseł PiS Mariusz Kałużny.

Nominacji Magdaleny Roguskiej do rady nadzorczej PWPW broni jednak Kinga Gajewska z KO. "Magdalena Roguska spełnia wymagania dla członków rad nadzorczych spółek skarbu państwa określone ustawą. Posiada dyplom MBA. Została powołana do rady nadzorczej Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, spółki pod nadzorem właścicielskim MSWiA, jako pracownik ministerstwa" - przekonuje w rozmowie z dziennik.pl.

O nominacji Magdaleny Roguskiej informowała już w grudniu "Gazeta Wyborcza". Wówczas mogliśmy przeczytać, że "dostała pozytywną opinię od rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych".

