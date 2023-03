Majonez za 16 zł. „Ludzie patrzą i nie wierzą”

Wielkanoc może być finansowym wyzwaniem dla Polaków. W grudniu pisaliśmy, że byliśmy wówczas „w połowie drogi” jeśli chodzi o podwyżki w sklepach, o czym mówił w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Lenkiewicz, wiceprezes grupy Blix. Wielkanoc, zgodnie z czarnym scenariuszem, wiązać się będzie z jeszcze bardziej dotkliwą drożyzną.

Majonez w promocji za 16 zł. Trzy lata temu kosztował prawie 10 zł mniej

Zdjęcia sklepowej kartki obwieszczającej „promocję” na majonez obiegły internet. Ekonomista Rafał Mundry zamieścił na swoim profilu na Twitterze zdjęcie z zakupów.

"Ludzie patrzą i nie dowierzają" – skomentował zdjęcie, na którym przedstawiony jest słoik Majonezu Dekoracyjnego Winiary (800 ml), który w promocyjnej cenie kosztuje 16 zł.

fot. Twitter

„Supercena” w minionych latach była niższa, a sam słoik majonezu – większy. Jak przekazał ekonomista, w 2020 roku za 900 ml płaciliśmy 6,99 zł. Dwa lata później słoik zmniejszył się do 820 ml, a cena wzrosła do 7,50 zł. W rekordowym 2023 roku za 800 ml majonezu płacimy 15,99 zł. Do sprawy odniosła się marka Winiary, która w komentarzu dla Wp.pl napisała:

"Przykłady dotyczące Majonezu Dekoracyjnego Winiary odnoszą się do oferty sezonowej i dedykowanej dla danej sieci handlowej. Produkty w takiej ofercie są każdorazowo tworzone na życzenie i według preferencji klienta biznesowego, dlatego mogą być dostępne w różnych pojemnościach, takich jak przytoczone 800, 820 czy 900 ml. Zmienne pojemności w ubiegłych latach wynikają z zapotrzebowania poszczególnych sieci handlowych i nie są częścią standardowej oferty marki - na rynku w stałej ofercie były i są dostępne warianty Majonezu Dekoracyjnego Winiary w pojemnościach: 250 ml, 300 ml, 400 ml, 700 ml. Dodatkowo, w sieci sklepów Biedronka całorocznie dostępna jest wersja 500 ml" - podała spółka.

Przed Wielkanocą obok majonezu na liście najszybciej drożejących produktów mogą znaleźć się warzywa, jajka, papier toaletowy i masło.

RadioZET.pl/wp.pl