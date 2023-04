Majówka pod znakiem drożyzny. Ceny noclegów ostro w górę

Inflacja rzędu 16,1 proc. w skali roku dała się we znaki Polakom. Drożyzna zmusiła konsumentów do zaciskania pasa, co przełożyło się na historycznie niskie wyniki sprzedaży odnotowane przez Główny Urząd Statystyczny. Z uwagi na ceny, skromniejsza może być także nadchodząca majówka. Jaki to wydatek? Eksperci HREIT sprawdzili ceny na rynku.

Majówka rekordowo droga. Ceny w górę średnio o 20 proc.

Statystyczna para, która planuje majówkę, musi liczyć się z tym, że za nocleg zapłaci średnio o 100 zł więcej niż rok temu. Analitycy porównali ceny noclegów w 10 najpopularniejszych miejscowościach turystycznych. Średnia cena za noc dla dwójki to 650 zł.

- Rosnące koszty prowadzenia działalności sprawiają, że hotelarze podnoszą ceny swoich usług. Patrząc jednak na dane dotyczące obłożenia, można stwierdzić, że rosnące ceny nie są w stanie skutecznie zniechęcić Polaków do odpoczynku podczas majówki. Przeciętnie bowiem w badanych miastach na trochę ponad tydzień przed majówką zostało tylko 15% wolnych miejsc noclegowych – skomentowali analitycy HREIT Oskar Sękowski i Bartosz Turek.

Liderem majówkowej drożyzny pozostaje Sopot. Tutaj doba hotelowa kosztuje średnio 776 zł – wynika z danych booking.com, na które powołali się eksperci. Niewiele taniej jest na południu Polski. Karpacz czy Szklarska Poręba to koszt średnio 650 zł za noc. Takie ceny nie odstraszyły jednak turystów, którzy na najbliższy weekend zarezerwowali już ponad 80 proc. miejsc w hotelach.

Nieco niższe ceny przywitają turystów w Zakopanem, Kołobrzegu i w Krynicy. A gdzie jest najtaniej?

„Na drugim biegunie zestawienia mamy natomiast Wisłę, w której tegoroczna majówka będzie najtańsza – przynajmniej biorąc pod uwagę przebadane miejscowości. W tym popularnym kurorcie przeciętna stawka ofertowa wynosi około 570 złotych. Jak widać, nie jest to niska cena, a mimo tego w Wiśle obłożenie zbliża się do około 90 proc.” – czytamy w komentarzu HREIT.

Ceny w skali całego kraju poszły w górę średnio o 20 proc. Na przykład w Krynicy-Zdroju w 2022 roku nocleg kosztował średnio 417 zł, a teraz – 624 zł.

RadioZET.pl/HREIT