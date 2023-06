Maląg: 800 plus do okresu wyborów. Obietnica minister rodziny

800 plus ma pojawić się 1 stycznia 2024, mimo propozycji PO, żeby waloryzację świadczenia przeprowadzić wraz ze startem nowego okresu rozliczeniowego 1 czerwca 2023. Rząd na przyspieszenie podwyżki nie chciał się zgodzić – zapowiedział za to szybsze prace nad stworzeniem i przyjęciem projektu uchwały, która umożliwi wypłatę wyższego świadczenia. Zgodnie z zapowiedziami minister Maląg odpowiednie prawo zostanie przyjęte we wrześniu – bezpośrednio przed wyborami.

Premier: ruszamy z konsultacjami ustawy o 800 plus

Wygląda na to, że prace nad projektem ustawy podwyższającym 500 plus do 800 zł będą przez rząd celebrowane na wszystkie możliwe sposoby. Prawo ma zostać bowiem wprowadzone zgodnie ze wszystkimi, często do tej pory ignorowanymi przez PiS, regułami sztuki. Oznacza to między innymi przeprowadzenie konsultacji społecznych, w czasie których zainteresowani będą mogli podzielić się opiniami na temat celowości i skutków wprowadzenie prawa.

Partia rządząca często pomijała ten wymóg, wprowadzając projekty ustaw nie na drodze oficjalnej ścieżki legislacyjnej, lecz jako inicjatywy poselskie. W ten sposób można było błyskawicznie doprowadzić do głosowania nad potrzebnym PiS-owi prawem. Tak było w przypadku „lex Tusk”.

- Dzisiaj ruszamy z konsultacjami naszej ustawy, ustawy 800 plus - zmiany, która służy dzieciom. (...) Oczywiście chcemy przedyskutować całą tę ustawę tak, żeby cała ścieżka legislacyjna była zrealizowana - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Premier dodał, że działania rządu mają pomagać łączyć życie zawodowe z rodzinnym. Podkreślił, że świadczenie 500 plus było „rewolucją społeczną”, a teraz jest narzędziem wsparcia finansowego dla dzieci np. na zajęcia dodatkowe. - Chcemy, żeby dziecko czułe się docenione przez rodziców. (...) Wierzę w to, że nasza polityka społeczna właśnie temu służy - powiedział Morawiecki.

Marlena Maląg dodała, że program 800 plus przede wszystkim ma służyć temu, aby pokazać, jak ważna jest rodzina. - Rodzina powinna mieć wsparcie ze strony państwa i to wsparcie dla rodzin cały czas realizujemy i realizować będziemy - zaznaczyła.

RadioZET.pl/PAP