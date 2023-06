Maląg: 800 plus jeszcze w czerwcu lub na początku lipca

800 plus ma zadebiutować w styczniu 2024 roku. Na większe pieniądze rodzice będą musieli poczekać jednak dłużej – w przepisach zaszyto kruczek mówiący o tym, że wypłaty mogą zacząć się w lutym wraz z wyrównaniem za styczeń. Waloryzacja 500 plus to jednak w dalszym ciągu tylko obietnica. Pierwszym krokiem w jej realizacji ma być przyjęcie przez rząd projektu ustawy, który obecnie jest w konsultacjach społecznych.

800 plus jeszcze w czerwcu. Deklaracja rządu

500 plus wzrośnie od nowego roku o 60 procent, co pozwoli przywrócić siłę nabywczą świadczenia z 2016 roku. - Inflacja to wróg publiczny numer jeden. Ona niszczy gospodarkę i oszczędności, a to, co już „zjadła”, tego już nie odda. Zapomnieliśmy, że inflacja mierzona jest rok do roku, a przecież ceny rosły już w 2020 roku. Gdybyśmy skumulowali te wzrosty, to łączna inflacja wyniosłaby dziś więcej niż 30 procent. Po wyborach w 2024 roku skumulowana inflacja może wynieść nawet 50 procent. Nasza inflacja to przypudrowany, zamrożony wskaźnik – tłumaczył dr Sławomir Dudek, szef Instytutu Finansów Publicznych, w podcaście „Biznes. Między wierszami”.

- Ustawa o zmianie świadczenia 500 plus na 800 plus jest w konsultacjach. Planujemy jeszcze w czerwcu, ewentualnie na początku lipca przyjąć ją na Radzie Ministrów i w jedno z lipcowych posiedzeń Sejmu zajmie się już tą ustawą - zapowiedziała Maląg w Polskim Radiu 24.

- Naszym celem jest to by ustawę uchwalić w tej kadencji, tak aby Polacy, polskie rodziny mieli zabezpieczone to świadczenie od stycznia 2024 roku – dodała minister rodziny.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 roku z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. W uzasadnieniu do projektu wyjaśniono, że wydłużenie terminu wypłat wynika z konieczności wprowadzenia regulacji technicznych zapewniających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych czas na sprawne obsłużenie wszystkich spraw.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku. W ocenie skutków regulacji (OSR) projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci poinformowano, że w 2024 roku do świadczenia uprawnionych będzie 6,67 mln dzieci.

