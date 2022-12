Maląg: od nowego roku więcej pieniędzy na dzieci

Maluch Plus to dodatkowe pieniądze dla samorządów na nowe miejsca w żłobkach. Dotychczas budżet w ramach tego programu sięgał 400-450 mln zł. W przyszłym roku, jak mówiła minister Maląg, będziemy świadkami „turbodoładowania”, a Maluch Plus „włączy szósty bieg”. Budżet najnowszej edycji wyniesie 5,5 mld zł.

Maluch Plus. Więcej pieniędzy w 2023 roku

Minister Marlena Maląg na antenie radiowej Jedynki mówiła o nowej edycji programu żłobkowego. Dodała, że to kontynuacja programu "z turbodoładowaniem". - Włączamy szósty bieg – podkreśliła.

W ramach nowej edycji powstać ma 100 tys. kolejnych miejsc w żłobkach, na co z budżetu przeznaczonych zostanie 5,5 mld zł. - To budowanie konsekwentnej, stabilnej polityki prorodzinnej. Oczekiwania młodych ludzi są takie, by wesprzeć ich w opiece nad dziećmi do lat trzech – wskazała Maląg.

Pieniądze trafią do kasy samorządów, które otrzymają informacje, ile nowych miejsc w żłobkach mogą utworzyć i na jaką kwotę będą mogły liczyć. Na jedno miejsce opieki żłobkowej będzie dofinansowanie w kwocie 837 zł każdego miesiąca, na każde dziecko. - Przyczyni się to do niższej opłaty dla rodziców. Wspomoże też samorządy w kosztach utrzymania – powiedziała Maląg.

