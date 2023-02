Maląg podpisała komunikat w sprawie waloryzacji. Będą dodatkowe świadczenia

Waloryzacja ze względu na rekordową inflację wyniesie w 2023 roku 14,8 procent – o jeden punkt procentowy więcej, niż zapisał rząd w ustawie budżetowej podpisanej przez prezydenta. To już oficjalne – komunikat w tej sprawie wydała minister Marlena Maląg. - Reagujemy na obecną sytuację gospodarczą na świecie i jest dla nas oczywiste, że świadczenia emerytów i rencistów muszą zdecydowanie rosnąć. Stąd decyzja nie tylko o rekordowej waloryzacji, która – co warto zaznaczyć – obejmie również trzynaste świadczenie – zaznaczyła minister rodziny, nie wspominając, że wysokość podwyżki zależy od zapisanego w ustawie wzoru, a nie woli rządu.

Waloryzacja potwierdzona. Wzrośnie też 13. emerytura

Czy rekordowa podwyżka świadczeń to dla emerytów rzeczywiście dobry interes? O tym, czy waloryzacja okaże się wyższa niż inflacja, czy rząd powinien (i mógł) dać wyższą podwyżkę, oraz jak sytuację seniorów zmieni zapowiedziana wypłata 13. i 14. emerytury w podcaście „Biznes. Między wierszami” opowiedział Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej, ekspert emerytalny i rynku pracy w HRK.

Mimo zastrzeżeń eksperta minister Maląg opisała wyliczoną na podstawie wskaźników podanych przez GUS waloryzację jako spełnienie obietnicy rządu, który zobowiązał się do polepszania losu emerytów i rencistów.

- Oznacza to, że w tym roku seniorzy otrzymają rekordowe podwyżki. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1588,44 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1191,33 zł. Wielokrotnie zapewnialiśmy, że będziemy dbali o bezpieczeństwo finansowe seniorów i tego słowa dotrzymujemy – stwierdziła szefowa MRiPS. Mimo takich zapewnień w 2022 roku realna wysokość emerytur obniżyła się o 4,7 procent – podał GUS.

13. emerytura, wypłacana w wysokości minimalnego świadczenia, wzrośnie w 2023 roku o 250 zł brutto. Tym razem jednak dodatkowe pieniądze dla seniorów nie zostaną raczej zwolnione z podatku PIT, jak zrobiono w 2022 roku – wiceminister finansów Artur Soboń stwierdził, że resort „nie ma takich planów”. Oznacza to, że w skrajnym przypadku tegoroczna „trzynastka” na rękę będzie wyższa od zeszłorocznej o zaledwie 43 zł.

- Zadecydowaliśmy także o wypłacie już pod raz trzeci dodatkowego, czternastego świadczenia. Seniorzy korzystają również z wprowadzonych przez nasz rząd bardzo korzystnych zmian podatkowych. To wszystko sprawia, że w kieszeniach emerytów i rencistów zostaje zdecydowanie więcej pieniędzy – dopowiedziała Marlena Maląg. Z informacji przekazywanych przez jej resort wynika, że próg dochodowy w „czternastce” nie zostanie w tym roku podniesiony. Oznacza to, że świadczenie w pełnej wysokości otrzyma mniejsza liczba seniorów, jako że po podwyżce część z nich otrzymywać będzie zbyt wysokie świadczenia podstawowe. Dodatkowo kwota 14. emerytury zostanie uszczuplona także o zaliczkę na podatek PIT.

