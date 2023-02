Maląg potwierdziła zmianę wysokości waloryzacji. Dodatkowe 44,15 mld zł dla emerytów

Waloryzacja wyniesie 14,8 procent. Tak wynika ze wzoru, od którego podstawia się wysokość inflacji w poprzednim roku oraz dodaje minimum 20 procent średniego wzrostu płac. Pensje, jak podał GUS, w 2022 roku jednak realnie spadły - tak, jak i emerytury - przy ustalaniu podwyżek brano więc pod uwagę tylko wysokość inflacji emeryckiej. - Rząd próbuje pokazać, że teraz jest tak super, bo jest taka wysoka waloryzacja, ale wskaźniki prezentowane przez GUS pokazują, że pomimo wysokich, ponadprzeciętnych podwyżek, to nadal jest za mało – ostrzegł Oskar Sobolewski, założyciel Debaty Emerytalnej. Kalkulator emerytury po waloryzacji pokazuje, ile od marca wypłacać będzie ZUS po podwyżce.

Waloryzacja emerytur 2023. Rząd podał ostateczną wysokość

- Pieniądz traci na wartości i świadczenia również. Przy tak wysokiej inflacji to jest sytuacja dość normalna i oczywista, nie powinna nikogo dziwić. Niestety raczej wartość emerytur będzie wyglądała podobnie po roku 2023. Pytanie tak naprawdę jest o to, jakie świadczenia zostaną uwzględnione i czy pod uwagę będą brane także wypłaty 13. i 14. emerytury. Niewątpliwie emerytury będą traciły na wartości - stwierdził w podcaście „Biznes. Między wierszami” Oskar Sobolewski, oceniając czy na waloryzacji 14,8 procent emeryci zyskają, czy też stracą.

Szefowa MRiPS potwierdziła oficjalnie, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2023 roku wyniesie 114,8 procent, a minimalna podwyżka to 250 zł. Waloryzacja kwotowa będzie jednak przysługiwać tylko osobom, które wypracowały co najmniej emeryturę minimalną.

- Oznacza to, że w tym roku seniorzy otrzymają rekordowe podwyżki. Najniższa emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wyniosą 1588,44 zł. Z kolei najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wzrośnie do 1191,33 zł – poinformowała minister Maląg. Koszty codziennych zakupów wzrosły nawet bardziej rekordowo, o około 20 procent w ciągu roku. Mimo wysokiej waloryzacji seniorów będzie więc w sklepach stać na mniej.

Na dodatek rząd po cichu obniżył wysokość 13. i 14. emerytury - wiceminister finansów Artur Soboń oświadczył, że nie ma planów zwolnienia tych świadczeń w bieżącym roku z podatku dochodowego. Z tego powodu dodatkowe wypłaty dla seniorów będą uszczuplone o nawet 185 zł, które zabierze fiskus na poczet PIT.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

RadioZET.pl/PAP