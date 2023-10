Maląg: praca daje poczucie godności. „Rząd wcale nie zachęca do pozostania na rynku”

Emerytura zamiast dalszej pracy? Mimo zachęt rządu, by pozostać na rynku pracy, przez dodatki do emerytur zakończenie aktywności zawodowej wielu osobom 60 plus wydaje się atrakcyjniejszą finansowo wizją. Rząd tymczasem chwali się, iż to „praca daje ludziom poczucie godności”.

Rząd nie zachęca do dalszej pracy? „Zepsuliśmy system”

- Praca daje poczucie godności, daje poczucie stabilizacji każdemu z nas. Dzisiaj staramy się, aby płaca, również płaca minimalna była godna - powiedziała w radiowej Jedynce szefowa MRiPS Marlena Maląg. Przypomnijmy jednak, że motorem podwyżki płacy minimalnej jest podwyższona inflacja, zaś to ustawodawca obliguje rząd do odpowiadającej wzrostowi cen waloryzacji płacy minimalnej. Fakt, iż ta ponownie wzrośnie dwa razy to nie miły gest ze strony rządzących, a ich ustawowy obowiązek. Przepisy obligują bowiem ustawodawcę do dwukrotnego podniesienia płacy minimalnej, jeśli prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen przekracza 5 proc., a tak też stanie się – zgodnie z prognozami – także w 2024 roku.

Maląg podkreśliła, że rząd PiS wprowadził dodatkowe świadczenia - trzynastą i czternastą emeryturę - aby przywrócić politykę godnościową. - Staramy się by bezpieczeństwo seniorów było zapewnione, stąd te świadczenia są zaplanowane w ten sposób, że są stałe - dodała minister. Jak zauważył jednak ekspert emerytalny z HRK Payroll Consulting, rząd tym samym nie zachęca seniorów do dalszej pracy. Oskar Sobolewski w podcaście „Biznes. Między Wierszami” zwrócił uwagę na potrzebę efektywnego wydłużania wieku emerytalnego, gdyż tylko to może uchronić nas przed zachwianiem się stabilności systemu.

Oglądaj

- Zerowy PIT nie jest w stanie zachęcić seniorów, by pozostali na rynku pracy. System emerytalny jest tak skonstruowany, że pracownikom opłaca się łączenie pracy z emeryturą lub wyłącznie przejście na emeryturę. Są przecież trzynastki i czternastki, które łącznie dawać mogą większe korzyści niż zwolnienie z PIT. Te dodatki zepsuły system emerytalny, rząd sprawił, że dalsza praca się nie opłaca - mówił ekspert.

Sobolewski dodał, że zwolnienie pracujących seniorów z PIT wprowadzano, gdy podatek wynosił 17 proc. – Podatek obniżono do 12 proc., więc zachęta jest niewielka. Z tego rozwiązania i tak korzystają ci, którzy zostaliby na rynku pracy nawet bez zwolnienia – podsumował nasz rozmówca.