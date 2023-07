Maląg: przyszedł czas na zmianę 500 plus. Ustawa już w Sejmie

800 plus trafiło do Sejmu - w środę po południu na posiedzeniu sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podnoszącej świadczenie 500 plus do 800 zł miesięcznie. Ustawa zostanie najprawdopodobniej przegłosowana w piątek. Nie znaczy to jednak, że równie szybko dojdzie do waloryzacji świadczenia. Podwyżka została zaplanowana dopiero na styczeń 2024 roku, chociaż po złożeniu wniosku 800 zł na dziecko można dostać już we wrześniu.

800 plus. Minister rodziny: czas na zmianę

- Z punktu widzenia społecznego, poprawy sytuacji gospodarczej rodzin wielodzietnych – bardzo się poprawiło, ten cel został osiągnięty. Nierówności dochodowe faktycznie spadły. Natomiast cele demograficzne, czyli zachęcenie Polek i Polaków do tego, żeby miały więcej dzieci – to absolutnie się nie udało – podsumował program „Rodzina 500 plus” w podcaście „Biznes. Między wierszami” prof. Jacek Tomkiewicz z Akademii Koźmińskiego. Ekspert ocenił także wpływ programu na rozwój gospodarczy oraz poziom inflacji.

Oglądaj

Szefowa MRiPS podkreśliła, że celem programu jest wsparcie wszystkich rodziny, wszystkich dzieci, jest świadczeniem powszechnym, przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 lat. Jest świadczeniem na wniosek. Przypomniała, że świadczenie pobiera ponad 7 mln dzieci.

- Świadczenie 500 plus wykonało zadanie związane ze zmianą sytuacji finansowej rodzin. Potwierdzają to wszystkie badania statystyczne, także dane, które podają niezależne gremia Unii Europejskiej: Polska jest krajem, który należy do liderów, gdzie spada ubóstwo, sytuacja rodzin jest stabilna – powiedziała Maląg.

Mówiła, że dzięki programowi Rodzina 500 Plus zmieniła się sytuacja polskich rodzin. Dzięki niemu wiele dzieci może pojechać na wakacje, te środki wydawane są też np. na dodatkowe zajęcia. - To inwestycja w przyszłość. Dlatego realizacja tego świadczenia jest kluczowa – wskazała minister rodziny.

Projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zakłada wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego do 29 lutego 2024 z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. ZUS przekazał RadioZET.pl, że przepis ten zapewne pozostanie martwy i świadczenie w wysokości 800 zł zacznie trafiać od stycznia przyszłego roku. Zawarto go, żeby dać czas na zaktualizowanie systemu informatycznego Zakładu do wypłat wyższego świadczenia w razie przyjęcia właściwej ustawy w ostatnim momencie, na przykład w grudniu. Zgodnie z deklaracjami PiS ustawa ma być przegłosowana na początku lipca, ZUS będzie miał więc wystarczająco dużo czasu na przygotowania.

RadioZET.pl/PAP