Maląg: rząd zajmie się ustawą o 14. emeryturze. Wyniesie „co najmniej 50 zł”

14. emerytura w końcu może zostać przyjęta przez rząd. Szefowa MRiPS podkreśliła, że ustawa o „czternastce” została wpisana do porządku posiedzenia rządu na wtorek 16 maja. To znaczne opóźnienie w stosunku do pierwotnych planów, co może przełożyć się na przesunięcie terminu wypłaty. W przygotowanym projekcie ustawy zapisano ponadto rozwiązanie, przez które 14. emerytura będzie niższa. Równocześnie zaznaczono, że ma wynosić „co najmniej 50 zł”.

14. emerytura. Rząd zajmie się projektem ustawy

13. emerytura trafiła w 2023 roku do seniorów nie bez problemów: na wypłaty zabrakło 5 mld zł, rząd sięgnął więc po środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej. Świadczenie zostało ponadto obłożone podatkiem PIT, przez co z 250 zł brutto podwyżki na rękę emerytom i rencistom zostało zaledwie 37 zł. 14. emerytura, która ma stać się świadczeniem wypłacanym regularnie co roku, także padła ofiarą cięć. Jej podstawowa kwota co prawda ma być równa waloryzowanej emeryturze minimalnej, próg dochodowy nie będzie jednak aktualizowany. W ocenie skutków regulacji rząd sam przyznał, że oznacza to wypłacanie świadczenia coraz mniejszej liczbie osób. Powody oszczędzania na emerytach wytłumaczył w podcaście „Biznes. Między wierszami” dr Antoni Kolek, prezes Instytutu Emerytalnego.

Oglądaj

Zgodnie z projektem 14. emerytura będzie przysługiwać osobom uprawnionym w wysokości kwoty najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne – dla osób, których wysokość świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń nie przekracza kwoty 2900 zł.

Dla emerytów, których świadczenie przekracza ten próg dochodowy, „czternastka” wynosić będą kwotę najniższej emerytury, obowiązującej od dnia 1 marca roku, w którym wypłacane jest kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, pomniejszonej o kwotę różnicy pomiędzy kwotą wysokości świadczenia podstawowego przed dokonaniem odliczeń, potrąceń i zmniejszeń a kwotą 2900 zł.

„Kwoty wypłaty świadczeń zmniejszają się w kolejnych latach ze względu na zmniejszającą się liczbę uprawnionych. Wynika to z faktu, że waloryzacja świadczeń uwzględnia wzrost wynikający ze wzrostu wynagrodzeń realnych, co wpływa na wzrost świadczeń. Natomiast próg uprawniający do otrzymania świadczenia pozostaje przez cały okres na niezmienionym poziomie” – zapisano w ocenie skutków regulacji dołączonych do projektu ustawy.

W projekcie ustawy zaproponowano, by kwota 14. emerytury wynosiła co najmniej 50 zł. Jeżeli kwota kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego będzie niższa, niż 50 zł, świadczenie to nie będzie przyznawane. Równocześnie przewidziano możliwość określenia wyższej kwoty 14. emerytury. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 31 października danego roku, w drodze rozporządzenia, będzie mogła określić wyższą kwotę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, niż kwota najniższej emerytury.

„Czternastka” nie będzie przysługiwać osobom, którym prawo do świadczeń zostało zawieszone na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego.

RadioZET.pl/PAP