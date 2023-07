Maląg: wzrost stawek wypłat dla uczniów. „Przełomowa zmiana”

Pieniądze otrzymywane przez uczniów szkół branżowych od nowego rok szkolnego będą znacznie wyższe. Uczniowie w pierwszym roku nauki będą otrzymywali co miesiąc 569,94 zł. - Jest to 8 procent przeciętnego wynagrodzenia w sferze gospodarki - powiedziała minister. W każdym kolejnym roku nauki stawka będzie rosnąć.

Wyższe stawki dla uczniów. „8 procent przeciętnego wynagrodzenia”

W drugim roku nauki uczniom szkół branżowych przysługiwać będzie 641 zł, a w trzecim - 712 zł. Jak powiedziała Maląg, we wszystkich tych przypadkach jest to wzrost o 213 zł. - Jest to przełomowa zmiana, jeśli chodzi o wysokość finansowania – podkreśliła szefowa MRiPS.

Młodociany pracownik to taki, który ukończył 15 lat, a nie jest jeszcze pełnoletni. - Oni uczą się i będą wykonywali te zawody, które są bardzo potrzebne - zaznaczyła minister. Dodała, że rozporządzenie dot. wysokości świadczenia zostało już podjęte przez Radę Ministrów.

Jak oceniła przewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Teresa Wargocka, wzrost wynagrodzenia młodocianych pracowników następuje w bardzo dobrym momencie. - Jesteśmy w momencie rekrutacji i wiemy, że absolwenci szkół podstawowych poszukują dobrych miejsc na dalsze kształcenie - powiedziała.

Wiceminister edukacji i nauki Marzena Machałek wyjaśniła, że ta decyzja ma uatrakcyjnić kształcenie branżowe i techniczne. - Młodym ludziom będzie dużo łatwiej podejmować decyzje o szkołach branżowych i technicznych w momencie, kiedy będą wiedzieli, że wiążą się z tym dodatkowe środki w trakcie kształcenia, które będą otrzymywać - stwierdziła.

- W ciągu ostatnich lat 58,5 proc. młodych ludzi po szkołach podstawowych trafia do szkół branżowych i technicznych - to jest dużo więcej niż parę lat temu. Jest renesans kształcenia branżowego i technicznego i nie dlatego, że istnieją bariery, żeby dostać się do liceum czy na studia, tylko dlatego że to kształcenie stało się atrakcyjne – podsumowała Machałek.

RadioZET.pl/PAP