Mamy nowego milionera. Wielka wygrana w Polsce

Wyniki losowania Multi Multi z 28.06.2023 z godziny 14:00 to: 1, 4, 10, 11, 12, 16, 19, 22, 24, 27, 29, 32, 40, 47, 48, 58, 61, 62, 76, 79, 47 (Plus). Środowa wygrana została odnotowana w punkcie Lotto przy ulicy Obrońców Westerplatte 34/2 w Wałczu w województwie zachodniopomorskim. To szczęśliwa kolektura – w sierpniu 2021 roku padły tam blisko 2 mln zł w grze Eurojackpot.

Wałcz: 4,5 mln zł w Multi Multi Plus

Jak poinformował Totalizator Sportowy, na wysokość wczorajszej wygranej złożyło się kilka czynników. Gracz typował 9 z 20 losowanych liczb i szczęście ewidentnie mu dopisało, bo podczas losowania padł komplet 9 samodzielnie wybranych przez niego liczb. Ponadto opłacił opcję Plusa i trafił go – Plusem zawsze jest ostatnia z 20 losowanych liczb. Dodatkowo gracz zdecydował się na maksymalne zwiększenie stawki – x10 – a to aż dziesięciokrotnie zwiększyło wysokość jej wygranej.

"Osobie, która zagrała w Wałczu, udało się trafić historyczną, bo drugą pod względem wysokości wygraną w grze Multi Multi Plus" – czytamy.

Kolejna szansa na zwycięstwo w grach liczbowych już w czwartek 29 czerwca. Kumulacja Lotto sięga 4 mln zł, a dodatkowo w Lotto Plus jest do zgarnięcia 1 mln zł. Z kolei w Multi Multi i Multi Multi Plus można grać codziennie i mieć szansę na wygraną podczas dwóch losowań: o 14:00 i o 22:00.

RadioZET.pl