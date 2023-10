Mamy nowy najtańszy sklep. Ceny dużo niższe niż przed rokiem

Inflacja spadła co prawda do jednocyfrowego poziomu, ceny w sklepach wciąż jednak rosną. Drożyzna sprawiła, że konsumenci stali się bardzo wrażliwi a koszty, sieci handlowe dokonywały więc cudów, żeby tylko móc zaoferować zakupy tańsze niż u konkurencji. Trzem sieciom handlowym udało się w porównaniu do 2022 roku obniżyć koszt koszyka zakupowego analizowanego przez ASM Sales Force Agency. Które sklepy wygrał z inflacją?

Biedronka najtańszym sklepem we wrześniu. Lidl i Auchan gonią

Jak wynika z najnowszego Badania i Raportu Koszyk Zakupowy autorstwa ASM Sales Force Agency, we wrześniu wartość koszyka zakupowego zdrożała rok do roku o 9 procent. Dla porównania, miesiąc wcześniej wzrost ten wyniósł 12 procent, a w lipcu 20 procent. Nowym liderem na liście najtańszych sklepów została Biedronka.

Oglądaj

Średnia cena koszyka zakupowego zawierającego najpopularniejsze artykuły codziennego użytku utrzymała się prawie na tym samym poziomie, co przed miesiącem, i wyniosła 285,05 zł (wzrost o 0,03 zł). Niewielkie wzrosty cen odnotowano w pięciu sieciach, a w pozostałych ośmiu ceny badanych produktów były niższe niż w sierpniu br. Największy spadek średniej ceny koszyka zakupowego po raz kolejny miał miejsce w sieci Biedronka (6,39 procent) a największy wzrost w sklepach POLOmarket (4,73 procent).

fot. ASM Sales Force Agency

W ujęciu rocznym wzrost cen badanych produktów zaobserwowano w 9 na 12 analizowanych sieci. Największy wzrost cen koszyka odnotowano w sieci POLOmarket, w którym średnia cena koszyka we wrześniu 2023 r. była wyższa aż o 54,46 zł niż przed rokiem, tj. o 20,65 procent. Natomiast spadek cen zaobserwowano w sklepach Biedronka (13,92 procent), Lidl (4,54 procent) i Auchan (2,45 procent). Średnia wartość koszyka zakupowego zdrożała rok do roku o 9,28 procent z 260,84 zł we wrześniu 2022 r. do 285,05 zł we wrześniu 2023 r.

Z wrześniowego badania wynika, że Lidl nie nacieszył się długo tytułem najtańszej sieci handlowej. Nowym liderem na liście najtańszych sklepów została Biedronka. Średni koszt koszyka zakupowego ASM Sales Force Agency w tej sieci wyniósł 216,85 zł. To spadek o 11,85 zł, czyli o 5,07 procent mniej niż najtańszy koszyk w sierpniu br., należący przed miesiącem do sieci Lidl.

Różnice w średniej cenie koszyka między pierwszym a drugim i trzecim sklepem w rankingu wyniosły odpowiednio więcej o 4,93 zł (Lidl) i 9,51 zł (Auchan). Najwyższą wartość koszyka zakupowego we wrześniu 2023 r. odnotowało w sieci POLOmarket, gdzie za analizowany zestaw produktów trzeba było zapłacić 318,15 zł.