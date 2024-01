Prowadzisz pomimo zaparowanej szyby? Możesz słono zapłacić

Mandat za zaparowane szyby w samochodzie to sprawa nieoczywista, o wiele słabiej funkcjonująca w zbiorowej świadomości niż mandat za nieodśnieżony samochód czy mandat za skrobanie szyb z włączonym silnikiem. Jaka kara grozi za jazdę z zaparowanymi szybami?

Mandat za zaparowane szyby

Mandat za zaparowane szyby w samochodzie to kara wynikająca z kodeksu karnego. Zgodnie z art. 66. ust. 1. pkt 6: „Pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego: zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu”.

Zgodnie z art. 97 kodeksu wykroczeń za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara do 3 tys. złotych. Jeśli czyn zostanie zakwalifikowany jako „używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim”, kierowca dostanie dodatkowo 15 punktów karnych.

Mandat za zaparowane szyby dostała m.in. jedna z mieszkanek Warszawy pod koniec 2018 r. „Sąd uznał, że kobieta naruszyła zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bo nie utrzymała szyby przedniej w stanie gwarantującym jej dostateczne pole widzenia. Potwierdzili to świadkowie, którzy zeznali, że szyba była w znacznej mierze zaparowana. Była to bezpośrednia przyczyna wypadku - kobieta nie zauważyła przechodzącego przez pasy pieszego” – czytamy w portalu moto.pl. Na podstawie art. 177 ust. 1 kodeksu karnego: „Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”, sąd wyznaczył karę pozbawienia wolności w zawieszeniu na rok, grzywnę w wysokości 2000 zł i zwrot kosztów sądowych.

Źródło: Radio ZET/moto.pl