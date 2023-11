MAP prosi KNF o zbadanie spadku cen akcji Orlenu. Mamy oficjalne pismo

Akcje Orlenu gwałtownie straciły na wartości po opublikowaniu projektu ustawy o zamrożeniu cen prądu elektrycznego, gazu i ciepła dla gosp. domowych i podmiotów wrażliwych do końca czerwca 2024 roku. Przepisy przygotowali posłowie KO i Polska 2050-TD. Ciężar sfinansowania utrzymania cen na dotychczasowych poziomie miałby w dużej mierze przyjąć Orlen – portal Wysokie Napięcie wyliczył, że anonsowana w projekcie specjalna składka kosztowałaby koncern niemal 15 mld zł. Ta informacja wywołała panikę na giełdzie. - Zastanawiamy się, czy ktoś nie zarobił na tym, wykorzystując informacje poufne – stwierdziła ministra aktywów państwowych Marzena Małek. Pismo proszące o zbadanie sprawy szefowa MAP przesłała do Komisji Nadzoru Finansowego - jego treść publikujemy poniżej.

KNF zbada spadek cen akcji Orlenu. Oficjalne pismo z MAP

Jak podał PAP, 29 listopada (w dniu złożenia projektu ustawy do Sejmu) około godziny 15:15 akcje płockiego koncernu traciły ok. 9,38 procent i kosztowały na 58,64 zł. W piśmie wysłanym przez Marzenę Małek do KNF jest mowa o spadku wynoszącym 7,9 procent.

- Na giełdzie zarabia się na wzrostach i na spadkach. Zbadamy, czy nie było sprzedaży krótkich, czy nie było innych ruchów, które by wykorzystywały instrumenty pochodne - zapowiedziała nowa ministra aktywów państwowych.

Wiedząc, że cena akcji spadnie, można je sprzedać drożej i odkupić taniej. Szefowa MAP poprosiła o sprawdzenie, czy w dniu publikacji projektu ustawy o zamrożeniu cen energii doszło to tego rodzaju transakcji.

Ministra poszła o krok dalej – zasugerowała, że doprowadzenie do spadku wartości Orlenu było celowe i zapytała, „czy to nie jest pierwszy krok do prywatyzacji”. To samo stwierdzenie przekazywał rzecznik rządu Piotr Müller.

Marzena Małek przypomniała, że do Sejmu wpłynął projekt dot. zamrożenia cen energii w przyszłym roku, przyjęty przez rząd Mateusza Morawieckiego. - Natomiast większość sejmowa ma na to inny pomysł. Jaki, już wiemy. Przedwczoraj zobaczyliśmy projekt ustawy, który zamraża ceny energii, ale tylko na pół roku. A po drugie ma to sfinansować największa polska spółka Orlen w kwocie 15 mld zł - stwierdziła szefowa MAP.

Źródło Radio ZET/MAP/PAP