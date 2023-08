Masz mieszkanie? Nie skorzystasz z taniego kredytu. Rząd: jest jeden wyjątek

Kredyt 2 proc. może zaciągnąć każdy, kto nie skończył 45 lat (w przypadku małżeństw wystarczy, by jedna z osób spełniała ten warunek). Poza ograniczeniem wiekowym ustawodawca w programie „Pierwsze Mieszkanie” przewidział także, że beneficjentem kredytu 2 proc. nie może być ktoś, kto już posiada mieszkanie lub jego część. I tu pojawia się rozróżnienie: ci, którzy dostali część mieszkania w spadku, skorzystają z programu, zaś ci, którzy zostali obdarowani w ramach darowizny już nie. Jak czytamy w komunikacie MRiT, wyjątek dotyczy cudzoziemców.

Rząd: kredyt 2 proc. także dla cudzoziemców

Program Kredyt 2 procent zakłada dopłaty z pieniędzy publicznych do rat kredytu tak, by oprocentowanie nie przekraczało 2 proc. Choć do kosztów takiego kredytu doliczyć należy także marżę i inne opłaty, to i tak opcja ta może okazać się korzystniejsza od innych produktów banku.

Resort rozwoju pytany przez PAP, czy do programu "Bezpieczny kredyt" mogą przystąpić obcokrajowcy, odpowiedział: "Cudzoziemcy mogą ubiegać się o bezpieczny kredyt 2 proc., jeśli spełniają kryteria”.

Jak wskazał resort, ponieważ "bezpieczny kredyt 2 proc. udzielany jest zgodnie z ustawą tylko w walucie polskiej, oznacza to, że mogą się o niego ubiegać cudzoziemcy, którzy większość dochodu uzyskują w złotówkach, a tym samym płacą podatki w Polsce".

Z odpowiedzi ministerstwa wynika, że posiadanie nieruchomości za granicą nie stoi na przeszkodzie, by wystąpić o "bezpieczny kredyt". "Osoby posiadające nieruchomości za granicą mogą przystąpić do programu (…) Podawanie takiej informacji nie jest wymagane przy ubieganiu się o kredyt (dane takie nie są więc gromadzone)" - dodano.

Z danych resortu wynika, że do tej pory złożono w sumie ok. 20 tys. wniosków kredytowych, ok. 1 proc. pochodziło od cudzoziemców - większość z nich, jak wskazują informacje z części banków, od obywateli Ukrainy.

"Dane dotyczące obywateli Ukrainy w ogólnej liczbie obcokrajowców nie są co do zasady zbierane przez banki w systemach, jednak na podstawie informacji przekazanych z części banków przyjąć można, że obywatele Ukrainy stanowią ok. 70 proc. wskazanej wyżej liczby cudzoziemców przystępujących do programu" - przekazało ministerstwo.

Jak dodano, dodatkowo ok. 15 proc. obywateli Ukrainy przystępuje do programu wspólnie z obywatelem Polski (małżonkiem lub drugim rodzicem dziecka).

RadioZET.pl/PAP