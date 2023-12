Masz taką emeryturę? Dostaniesz „400 plus”

13. i 14. emerytura była w 2023 roku opodatkowana – fiskus zabierał zaliczkę na poczet podatku dochodowego, które w 2024 roku będzie musiał w wielu wypadkach zwrócić. Pieniądze otrzymają seniorzy, których świadczenia podstawowe są niższe, niż 2500 zł brutto. Zwrot będzie wynosił od kilku do ponad 400 zł.

Zwrot podatku dla seniorów. Nawet 400 zł na rękę

Podatki towarzyszą nam na każdym kroku. Z każdych 100 ciężko zarobionych złotych brutto państwo zabiera nam łącznie 60 zł w składkach, podatkach, akcyzach, opłatach i innych daninach. W rezultacie na zakup produktów i usług z naszych 100 zł zostaje nam realnie tylko złotych 40. Tak wynika z wyliczeń Warsaw Enterprise Institute, którego wiceprezes, Piotr Palutkiewicz, był gościem podcastu „Biznes. Między wierszami”.

Oglądaj

13. i 14. emerytura wypłacane są jako dodatek do podstawowych świadczeń. Podatek, z powodu kwoty wolnej w wysokości 30 000 zł, pobierany jest od nadwyżki nad kwotą 2500 zł brutto miesięcznie (czyli kwoty wolnej podzielonej przez 12). Jeżeli łączna kwota wypłat emerytur wraz z „trzynastką” i „czternastką” nie przekroczy 30 000 zł, seniorzy otrzymają zwrot wszystkich pobranych zaliczek. Maksymalnie będzie to nieco ponad 400 zł.

Kwoty zwrotu, na jakie będą mogli liczyć seniorzy, przedstawiamy w poniższej tabeli. To tylko przybliżenie – ostateczne wypłaty mogą różnić się z powodu innych poza emeryturą źródeł przychodów lub korzystania z ulg podatkowych.

fot. RadioZET.pl

Pieniądze trafią do emerytów w drugiej połowie lutego 2024 roku, gdy ruszą rozliczenia podatku dochodowego za 2023 rok. Seniorzy zostaną rozliczeni automatycznie, deklaracje zostaną udostępnione w ramach Twój e-PIT.

Kwota wolna od podatku mogła wynosić w 2024 roku 60 000 zł, zgodnie z obietnicą wyborczą PO, co w praktyce oznaczałoby brak odprowadzania zaliczek na PIT od emerytur do wysokość 5000 zł brutto oraz zarobków do 6000 zł brutto. Dzięki temu emeryci otrzymaliby w ciągu roku na rękę nawet 3600 zł więcej. Na zmianę czekać trzeba będzie jednak zapewne do 2025 roku.

Źródło: Radio ZET