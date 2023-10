Masz taki PIN do karty? Masz problem

Kod PIN zabezpiecza nasze pieniądze – trzeba go wpisywać podczas transakcji kartą na wyższe kwoty oraz wypłacając pieniądze z bankomatów. Nie wszyscy jednak przykładają należytą uwagę do wyboru tych ważnych czterech cyfr, z czego ogromnie cieszą się przestępcy. Dysponują oni listą najczęściej ustawianych numerów PIN – jeśli używasz jednego z nich, jak najszybciej trzeba go zmienić.