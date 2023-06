Mentzen: traktować emerytów jak studentów. „Dużo większe wynagrodzenie”

Seniorzy zadecydują o wynikach wyborów parlamentarnych w 2023 roku, do tej właśnie grupy społecznej kierowane będą głównie obietnice wyborcze. PiS zapowiedziało wprowadzenie 14. emerytury na stałe, PO walczy o głosy emerytów babciowym. Propozycje dla seniorów ma także Konfederacja – szczegóły zostaną podane na zbliżającej się konwencji partii. Kilka szczegółów Sławomir Mentzen ujawnił w audycji „Gość Radia ZET”.

Emeryci bez podatku. Mentzen zapowiedział rewolucję

Kampania wyborcza rozkręca się na dobre, można oczekiwać, że w każdym obozie politycznym pojawiać się będą coraz hojniejsze obietnice. Wprowadzenie 800 plus będzie kosztować 1 procent PKB, zwiększając roczne wydatki na świadczenie z 40 mld zł do 64 mld zł. – Chcielibyśmy, żeby rząd traktował nas poważnie. Każda obietnica wyborcza powinna wiązać się z określeniem, skąd weźmie się na to pieniądze – przekonywał w podcaście „Biznes. Między wierszami” Łukasz Bernatowicz, prezes BCC. To jednak z 10 wyjątkowo mało roszczeniowych obietnic, jakie przedsiębiorcy chcieliby otrzymać przed nadchodzącymi wyborami.

Konfederacja, której współprzewodniczącym jest Sławomir Mentzen, pozycjonuje się jako partia wolności gospodarczej. Obietnice, które zamierza złożyć, są więc z punktu widzenia potencjalnych beneficjentów – w porównaniu do pomysłów innych partii – mogą więc potencjalnym beneficjentom wydawać się nieco niecodzienne.

- W sobotę, na naszej konwencji o 13:00 będziemy mówić o tym, jak sprawić, żeby Polacy dłużej pracowali, dobrowolnie – zadeklarował Mentzen. . Jego zdaniem należy ludzi do tego zachęcać. Jak? - A gdybyśmy potraktowali emerytów, jak studentów i zwolnili ich z ZUS-u i podatku dochodowego pod warunkiem, że nie będą pobierali emerytury? – zaproponował polityk. Dodał, że wtedy człowiek w wieku 65 lat będzie miał wybór: dostać niską emeryturę albo dużo większe wynagrodzenie.

Polityk odniósł się ponadto do pojawiającego się coraz częściej w wyborczej gorączce pomysłu dalszego obniżenia wieku emerytalnego. Sprawa wróciła po podpisaniu przez rząd porozumienia z NSZZ „Solidarność”, przewidującego prowadzenie prac nad emeryturami stażowymi.

- Trzeba zachować prawa nabyte. Jeśli ktoś poszedł do pracy z informacją, że dzięki temu będzie miał wcześniejszą emeryturę, to zasady cywilizowanego państwa prawa zobowiązują do tego, by emerytury wypłacić. W przyszłości we wszystkich interesie jest to, by Polacy pracowali trochę dłużej, bo nam się system zawali – powiedział prezes Nowej Nadziei.

