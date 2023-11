Mentzen zaskoczył w sprawie zakazu handlu w niedziele. „Moje osobiste zdanie jest takie”

Zakaz handlu w niedziele doprowadził w 2023 roku do kuriozum: sklepy miały być otwarte w Wigilię, która wypadła właśnie ostatniego dnia tygodnia. Do Sejmu trafił już projekt ustawy, która przenosi niedzielę handlową na 10 grudnia, koalicja tworząca nowy rząd zapowiadała jednak, że doprowadzi do całkowitego uwolnienia handlu i zniesienia zakazu. O stosunek do takiego pomysłu Bogdan Rymanowski zapytał w audycji „Gość Radia ZET” szefa „wolnościowców” – Sławomira Mentzena. - Jestem najbliżej stanowiska, że nie ja powinienem decydować – odparł niespodziewanie polityk.

Zakaz handlu w niedziele. Mentzen: nie ja powinienem decydować

Gość Radia ZET został najpierw zapytany o zapowiadane zniesienie zakaz handlu w niedzielę. - Jak zobaczymy projekt ustawy, to się do niego odniesiemy. Obecna ustawa ma wiele błędów, wiele absurdów – stwierdził polityk, odnosząc się między innymi do zwolnienia z zakaz handlu wigilijnej niedzieli.

Oglądaj

- Nie mamy ustalonego zdania w sprawie projektu ustawy, który jeszcze nie istnieje, gdyby było odwrotnie, byłoby to dziwne – odpowiedział Mentzen na pytania zaskoczonego Rymanowskiego. Prowadzący „Gość Radia ZET” doprecyzował więc pytanie, dociekając o stosunek szefa Konfederacji do idei powrotu niedziel handlowych. Odpowiedź polityka mogła zaskoczyć.

- Jestem najbliżej stanowiska, że nie a powinienem decydować. Moje osobiste zdanie jest takie, że taka decyzja powinna być podejmowana na poziomie gminy, jeśli mieszkańcy chcą handlować, to OK – zadeklarował Sławomir Mentzen.

- Co do zasady jestem za przenoszeniem jak najwięcej liczby kompetencji na samorządy, więc uważam, że w tej sprawie samorządy powinny podejmować decyzje. Natomiast, jeśli zobaczymy projekt ustawy, to na pewno w ramach Konfederacji zajmiemy względem niego stanowisko – obiecał prezes partii Nowa Nadzieja.

- Dostałem wczoraj od premiera takie zaproszenie [na rozmowy – red.]. Tam chyba był czwartek czy piątek wskazany. Nie ma o czym rozmawiać. Mateusz Morawiecki jest człowiekiem całkowicie niewiarygodny – przyznał w Radiu ZET współprzewodniczący Konfederacji Sławomir Mentzen. Dopytywany, czy na pewno nie pójdzie do premiera na rozmowy o tworzeniu rządu, polityk zapewnił: ja nie mam o czym rozmawiać z Mateuszem Morawieckim, ja na pewno nie pójdę.

Źródło: Radio ZET