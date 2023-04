Miesiąc bez 500 plus? „Warto pośpieszyć się z wnioskiem”

500 plus na nowy okres świadczeniowy wymaga od beneficjenta złożenia wniosku. - Warto pośpieszyć się z jego złożeniem, bo to zapewni ciągłość wypłat. Osobie, która pobiera 500 plus i złoży wniosek do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r. – przypomniał rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.

500 plus. Wnioski na nowy okres i terminy wypłat

Wnioski o 500 plus na nowy okres świadczeniowy przyjmowane są od 1 lutego. Okres ten rozpoczyna się 1 czerwca 2023 roku i potrwa do 31 maja kolejnego roku. Rodzice, którzy złożą wniosek o pieniądze do końca kwietnia, będą mieli gwarancję, że przerw w wypłacie świadczenia nie będzie.

Jeśli wniosek zostanie złożony w maju, rodzice dostaną pieniądze z wyrównaniem za czerwiec dopiero w lipcu. Analogicznie złożenie wnioski w czerwcu odracza wypłatę pieniędzy do sierpnia etc.

Wniosek o 500 plus po 30 kwietnia. Kiedy pieniądze trafią na konta?

od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2023 r.,

od 1 do 30 czerwca 2023 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2023 r.,

od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2023 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2023 r.

- Rodzice i opiekunowie złożyli już 3,4 mln wniosków, co objęło 5,4 mln dzieci. Jak dotąd przyznaliśmy 93 proc. świadczeń. Warto podkreślić, że wypłatę świadczeń na nowy okres rozpoczniemy od czerwca, ale już teraz większość złożonych wniosków jest załatwiona – wskazał rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Wniosek o 500 plus. Jak złożyć?

Pieniądze trafią do rodziców wyłącznie na konta bankowe po złożeniu wniosków jedynie drogą elektroniczną. O 500 plus można wnioskować na kilka sposobów – poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną.

RadioZET.pl/PAP/ZUS