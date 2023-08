Mieszkania i domy bez podatku. Nowy pomysł rządu tylko dla wybranych

Pieniądze są głównym wyzwaniem przy zakupie wymarzonej nieruchomości. Nowa ustawa ma być wsparciem dla osób, które nie mają jeszcze własnego mieszkania, a chcą kupić lokal z rynku wtórnego. O zmianach na rynku nieruchomości mówi w rozmowie z RadioZET.pl Mariusz Stężały, przedsiębiorca, inwestor, ekspert branży nieruchomości.

Oglądaj

Nowy dokument, który podpisał Andrzej Duda, likwiduje obowiązkową opłatę PCC w wysokości 2 proc. wartości mieszkania przy zakupie lokalu z rynku wtórnego. Co dokładnie się zmienia?

- Zmienia się to, że klienci, którzy kupią swoje pierwsze mieszkanie na rynku wtórnym skorzystają z bonifikaty. Nie zapłacą 2 proc. podatku od czynności cywilno-prawnych, który zawsze naliczany jest od wartości nieruchomości. Przykładowo, gdy kupujemy mieszkanie za 500 tys. zł to musimy już przy transakcji u notariusza zapłacić 10 tys. zł tego podatku. Teraz się to zmieni i kupujący pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego tego podatku nie zapłacą – tłumaczy Mariusz Stężały.

Mieszkanie bez podatku PCC

Czym jest podatek PCC? Jest to podatek od czynności cywilnoprawnych. Obowiązuje on w przypadku transakcji na rynku wtórnym. Osoby, które kupują nieruchomość na rynku pierwotnym są zwolnione z jego płacenia.

Nowe przepisy mówią, że zniesienie PCC dotyczy sprzedaży prawa do własności mieszkania lub domu jednorodzinnego nabywcy, który wcześniej nie miał prawa do innej nieruchomości mieszkalnej. A co w sytuacji, gdy kupujący posiadał udział w prawach własnościowych? Zwolnienie nie dotyczy przypadków, w których przekracza on 50 proc. i został nabyty poprzez dziedziczenie.

W dalszej części rozmowy w podcaście „Biznes. Między wierszami” Mariusz Stężały mówi m.in. o tym, kiedy spadną ceny nieruchomości, jakie pułapki kryje Bezpieczny Kredyt 2 proc. i jak zmienia się obecnie sytuacja na rynku najmu.

RadioZET.pl