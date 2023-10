Miliardowe transfery do Polski. NBP podał nowe dane

Ile pieniędzy przesłali do Polski emigranci, którzy wyjechali do pracy do Niemiec lub Wielkiej Brytanii? Narodowy Bank Polski przedstawił nowe dane. Jest też druga strona medalu: cudzoziemcy pracujący w naszym kraju także przesyłają swoim rodzinom zarobione pieniądze. W tym przypadku kwoty są nawet wyższe.