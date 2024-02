Miliardy z budżetu nie tylko dla TVP. Załapie się też Poczta Polska

TVP od 2017 roku korzystało z rekompensaty za brakujące wpływy z tytułu abonamentu – kwota systematycznie rosła, by w planach na 2024 pojawiła się suma niemal 3 mld zł. Stała się ona kością niezgody między rządem a prezydentem – Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, w której przewidziano możliwość wypłaty tych środków. Publiczne pieniądze mają popłynąć także do Poczty Polskiej. W tym przypadku mowa jest o niemal 2 mld zł. Dlaczego potrzebne jest wsparcie? Bo przestaliśmy pisać do siebie listy i pocztówki, a poczta musi utrzymywać placów i płacić pracownikom.

2 mld zł dla Poczty Polskiej. Pomoc z budżetu

Projekt zakłada wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych. Jednocześnie przewiduje podniesienie maksymalnego limitu wydatków budżetu państwa na finansowanie kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez wyznaczonego operatora pocztowego z 593 do 750 mln zł w 2024 r., i z 651 do 1244 mln zł w 2025 roku.

W sumie jest to 1944 mln zł. Jak jednak zastrzegają autorzy projektu, rzeczywisty wzrost wydatków budżetu państwa w latach 2022-2025 wynosi 53 mln zł, ponieważ nie wydano 697 mln zł, przeznaczonych na ten cel na rok 2023 r.

Polski rząd oczekuje na notyfikację przez Komisję Europejską pomocy publicznej na lata 2021-2025 dla Poczty Polskiej w postaci finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych - w wysokości ponad 3,2 mld zł. W listopadzie 2023 r. KE przesłała tzw. comfort letter, potwierdzając wstępnie i nieformalnie zgodność proponowanej pomocy dla Poczty z przepisami Unii.

Jednak prezes UKE uznał, że na podstawie comfort letter nie może wydać odpowiedniej decyzji, koniecznej do wypłacenia pomocy. Dlatego - jak podkreśla się w uzasadnieniu projektu - konieczne było wprowadzenie mechanizmu wstępnej płatności na poczet finansowania kosztu netto obowiązku świadczenia pocztowych usług powszechnych.

Poczta Polska to największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce.

Źródło: Radio ZET/PAP