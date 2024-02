Milion osób poszło na skróty z podatkiem. Czekają już na zwrot pieniędzy

Twój e-PIT pozwala wywiązać się z obowiązku wobec fiskusa praktycznie w kilka minut. Usługa podsuwa wstępnie wypełnione zeznanie podatkowego za poprzedni rok, przygotowane na podstawie danych, które wraz z każdą wypłatą przekazywał do urzędów skarbowych pracodawca. Dzięki temu PIT można, w porównaniu do klasycznego sposobu za pośrednictwem papierowych deklaracji, rozliczyć „na skróty” – kilkoma kliknięciami myszki.

Twój e-PIT rozliczył milion podatników. Wystarczyło kilka dni

- Usługa Twój e-PIT cieszy się ogromną popularnością. Mamy już ponad 1 mln złożonych zeznań w systemie. Zachęcam do korzystania z Twój e-PIT a także pozostałych usług, które oferujemy w e-Urzędzie Skarbowym - poinformował cytowany w komunikacie szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda.

- Dzięki usłudze Twój e-PIT podatnicy mogą w prosty i wygodny sposób rozliczyć PIT i szybko otrzymać zwrot podatku. Mają też dostęp do historii swoich e-PITów i do innych e-usług Krajowej Administracji Skarbowej oferowanych przez e-Urząd Skarbowy - dodała zastępca szefa KAS Małgorzata Krok. Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się za pośrednictwem login.gov.pl, identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT wciąż można się także danymi podatkowymi podając PESEL lub NIP i kwoty przychodu oraz kwotę do zapłaty/kwota nadpłaty podatku.

Podatki za 2023 rok z wykorzystaniem wstępnie wypełnionych formularzy, dostępnych w usłudze Twój e-PIT, można rozliczać od czwartku, 15 lutego. Jeśli do 30 kwietnia, czyli do dnia, do którego trzeba złożyć zeznanie za rok 2023, podatnik nie złoży formularza PIT w inny sposób (np. papierowo czy przez e-Deklaracje) i jednocześnie nie wykona żadnego działania w usłudze Twój e-PIT, jego zeznanie zostanie zaakceptowane automatycznie.

Usługa Twój e-PIT jest udostępniana po raz szósty. W tym roku po raz pierwszy z tego rozwiązania mogą skorzystać osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej, a także ci, którzy mają zawieszoną działalnością gospodarczą. W efekcie w usłudze – obok formularzy PIT-37, PIT-38 oraz oświadczeń PIT-OP oraz PIT-DZ – będzie można znaleźć także formularze PIT-36L, PIT-28 oraz PIT-36.

Źródło: Radio ZET/KAS/PAP