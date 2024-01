Miliony propagandystów z TVP. Szydło: wysokie zarobki bulwersują, nie jest niczym nowym

Zarobki pracowników TVP zszokowały opinię publiczną. Nie tylko szefowie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej dostawali krocie – okazało się, że przychylne PiS komentarze gości wypowiadających się w programach nagradzane były kwotą 500 zł za występ. Rekordziści zarabiali w ten sposób nawet 30 000 zł miesięcznie – co jednak, w porównaniu do zarobków pracowników odpowiedzialnych za prezentowane na antenie informacje okazało się być kwotą śmiesznie niską. O miliony dla propagandystów w programie „Gość Radia ZET” została zapytana Beata Szydło.

Zarobki pracowników TVP. Szydło nie widzi nic dziwnego

Jak wynika z danych udostępnionych przez TVP, zarobki szefa TAI i jego zastępców w 2023 roku wyglądały następująco:

Michał Adamczyk – z tytułu stosunku pracy jako dyrektor TAI od 25 kwietnia do 31 grudnia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 372 tys. 593,71 zł brutto, a z tytułu umów cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w roku 2023 – 1 mln 127 tys. 664 zł (łącznie z VAT).

Samuel Pereira – za pracę jako zastępca dyrektora TAI od 25 kwietnia do 31 grudnia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 439 tys. 755,17 zł brutto.

Marcin Tulicki - za pracę jako zastępca dyrektora TAI od 26 maja do 31 grudnia otrzymał wynagrodzenie w wysokości 471 tys. 354,33 zł brutto, natomiast z tytułu umów cywilnoprawnych w 2023 roku wypłacono mu 296 tys. 340 zł brutto.

Rafał Kwiatkowski - za pracę jako zastępca dyrektora TAI otrzymał 366 tys. 948,03 zł brutto.

Jarosław Olechowski – z tytułu stosunku pracy jako dyrektor TAI w 2023 roku otrzymał 1 mln 16 tys. 450,34 zł brutto, a z tytułu umów cywilnoprawnych wypłacono mu 407 tys. 625 zł brutto.

O miliony wypłacane propagandystom zapytana została Beata Szydło. Wiceprezes PiS w tych informacjach nie doszukała się niczego złego – pytanie, podsunięte przez słuchaczy, brzmiało „czy pieniądze dla propagandystów z TVP im się po prostu należały?”.

- Nie chcę się do tego odnosić, bo nie wiem na jakich zasadach te pieniądze (były wypłacane – przyp. red.), pewnie były normalne umowy o pracę, natomiast to, że bulwersują wysokie zarobki ludzi, to też nie jest niczym nowym. Natomiast gdyby porównać zapewne zarobki dziennikarzy w mediach prywatnych, komercyjnych, to one byłyby podobne – stwierdziła europosłanka.

Z przytoczonych wyżej danych wynika, że tylko część pieniędzy była wypłacana przez TVP w ramach wynagrodzenia za pracę. Pozostałe kwoty rozliczano na podstawie umów cywilnoprawnych lub na faktury.

Źródło: Radio ZET