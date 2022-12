Minister o „wyborczych cukierkach” dla emerytów. „Nie wykluczam projektów”

14. emerytura w 2023 roku jest już praktycznie pewna. Prezydent Duda wspomniał nawet o możliwej wypłacie „piętnastki”, a Instytut Emerytalny w rozmowie z RadioZET.pl przyznał, że „w roku wyborczym trudno będzie odmówić dodatkowych świadczeń”. Artur Soboń przyznał „Dziennikowi Gazecie Prawnej”, że nie wyklucza pojawienia się „wyborczych cukierków”. Dodał jednak do tego bardzo ważne zastrzeżenie.

Dodatkowe świadczenia na wybory. „Kontrakt społeczny”

1200-1600 zł miesięcznie – na takie wsparcie od państwa będą mogli liczyć beneficjenci programu Pierwsze mieszkanie, który według ministra rozwoju i technologii Waldemara Budy ma być „drugim 500 plus”. O założeniach programu i możliwych do osiągnięcia korzyściach rozmawialiśmy w podcaście „Biznes. Między wierszami” z Bartoszem Turkiem, głównym analitykiem HRE Investments. Ekspert podał konkretne kwoty, które mogą dochodzić nawet do ćwierć miliona złotych.

Pierwsze mieszkanie ma według planów resortu ruszyć 1 lipca 2023 roku. Niewykluczone, że nie będzie to jedyny program, który zostanie uruchomiony jeszcze przed wyborami. Artur Soboń stwierdził, że „wyborcze cukierki” są niewykluczone. Problemem jest jednak trudny stan państwowych finansów, który będzie wymuszał wstrzemięźliwość i szukanie takich rozwiązań, które „będą możliwe do realizacji”.

- One nie muszą mieć wyłącznie charakteru projektów generujących kolejne wydatki budżetowe – zapowiedział wiceminister finansów. Wcześniej pojawiły się informacje, że wszystkie ministerstwa – z wyjątkiem MRiPS oraz MON – otrzymały polecenie przygotowania cięć wydatków o 5 procent. Przeciwko zmniejszaniu pieniędzy na „socjal” wypowiedział się Jarosław Kaczyński, ekonomiści nie mają jednak złudzeń: po wyborach mogą zostać na przykład wprowadzone ograniczenia w wypłatach.

Soboń powtórzył deklaracje rządu, że nie ma planów waloryzacji 500 plus ani wypłacenia 15. emerytury. Przypomniał za to, że „14. emerytura będzie na stałe” – choć nie wiadomo jeszcze, na jakich dokładnie zasadach i czy w związku z szalejącą inflacją zostanie podniesiony próg dochodowy uprawniający do otrzymania pełnego świadczenia.

Wiceminister finansów został zapytany, czy jego zapowiedzi to koniec transferów z budżetu. Odpowiedź nie zamknęła drogi do ewentualnych dodatkowych świadczeń: Soboń stwierdził, że „twardej odpowiedzi nie udzieli, choćby dlatego, że rzeczywistość jest turbulentna”.

- Nie wykluczam projektów o charakterze społecznym, ale one muszą być wykonalne – zapowiedział polityk.

